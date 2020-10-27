Devlet Bahçeli: Siyaseti sokağa havale edenlerin sonu meçhuldür

Partisinin Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulunan MHP Lideri Devlet Bahçeli siyaseti sokağa taşıyanlara dair, "Hele bir çıksınlar da sokağa görsünler Hanya'yı Konya'yı." dedi.

MHP Grup Toplantısı'nda milletvekilleri ile bir araya gelen MHP Lideri Devlet Bahçeli, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Devlet Bahçeli, muhalefetin halkı sokaklara dökerek bütünlüğü bozmaya çalışan Selahattin Demirtaş'a övgüler yağdırdığını hatırlattı.

Muhalefet ile Demirtaş arasındaki bağı, "Birlikte anayasa yazmaya hazırlanan bunlar değil midir? HDP'yi MHP'ye tercih edecek kadar zıvanadan çıkan bunlar değil midir?" ifadeleriyle açıklayan Bahçeli, çok sert sözlerle eleştiride bulundu.

"HELE BİR ÇIKSINLAR DA, GÖRSÜNLER HANYA'YI KONYA'YI..."

Biden'ın iktidarı devirme açıklamalarına karşı uyanık olunması gerektiğinin altını çizen Bahçeli, "Siyaseti sokağa havale edenlerin sonu meçhuldür." dedi.

Bahçeli, "Sözde Kürt meselesi şeffaf bir şekilde çözülmeliymiş. Hele bir çıksınlar da sokağa görsünler Hanya'yı Konya'yı, dünyanın kaç bucak olacağını... Türkiye Cumhuriyeti sokakta bulunmadı, sokakta bırakılmayacak, sokak serserilerine teslim edilmeyecektir." açıklamasında bulundu.

Devlet Bahçeli: Türkiye Cumhuriyeti sokakta kurulmadı VİDEO