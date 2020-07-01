Devlet Bahçeli son kez 'tweet' attı

Devlet Bahçeli, hazırlanacak olan sosyal medya düzenlemesine Twitter'dan son mesajını paylaşarak destek verdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve eşi Esra Albayrak'ın çocuk sevincine gölge düşmüş, sosyal medyada yapılan çirkin paylaşımlar hakkında soruşturma başlatılmıştı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, TALİMATI VERMİŞTİ

Yapılan çirkin paylaşımlar üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, gündemi değerlendirirken, konuşmasının son kısmında Berat-Esra Albayrak çiftine yönelik sosyal medyada yapılan hakaretlere de değinmişti.

Yapılan ahlaksızlığın peşini bırakmayacaklarını ifade eden Erdoğan, sosyal medya konusunda düzenleme yapılmasının şart olduğuna dikkat çekmiş, Adalet Bakanlığı ile kurmaylarına çağrıda bulunmuştu.

BAHÇELİ'DEN ERDOĞAN'A SOSYAL MEDYA DESTEĞİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medyaya getirilecek düzenleme açıklamasına destek verdi.

Sosyal medya hesaplarını kapatacağını açıklayan Bahçeli, takipçilerine son kez seslendi.

"BUGÜN SON TWİTTER MESAJLARIMI PAYLAŞACAĞIM"

Behçeli'nin açıklamaları şu şekilde:

"Bugün sizlerle son Twitter mesajlarımı paylaşacağım.

Bilgiye en kısa yoldan, en doğru vasıtalarla, en objektif şekilde ulaşmak, aynı zamanda iletişim kanallarını aktif olarak kullanmak çağımızın mümeyyiz ve müessir bir özelliğidir. Teorik olarak sosyal medyadan beklenen de bu ihtiyaca cevap vermesidir.

"BAŞTA TWİTTER, FACEBOOK OLMAK ÜZERE SOSYAL MEDYA İFTİRA, İHANET VE İSNAT MECRASI OLMUŞTUR"

Ancak sosyal medya dipsiz bir kuyuya, izan ve insaf tanımayan mayınlı bir platforma dönüşmüştür. Başta Twitter, Facebook olmak üzere sosyal medya iftira sahnesi, ihanet ve isnat mecrası olmuş çıkmıştır. Sosyal medya taşınması imkânsız ağır bir güvenlik sorunu haline gelmiştir.

İtibar suikastlarının kurgu mekânı, insan onurunu ayağa düşüren, akla ve hayale sığmayan fitne ve dedikoduların sığınak ve barınağı olan sosyal medya geleceğimiz, milli ve manevi gerçeklerimiz açısından vahim bir tehdit ortamını kökleştirmiştir."