Devlet Bahçeli, Tamer Karadağlı'yı aradı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Tamer Karadağlı'yı arayarak 58. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde yaşananlardan dolayı destek vererek tebrik etti.

58. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde ödül alan Nihal Yalçın’ın konuşması sırasında siyasi mesajlar vermeye başlamasıyla ödülü veren Tamer Karadağlı arasında yaşanan diyalog Türkiye'nin gündeminde.

BAHÇELİ ARAYIP TEBRİK ETTİ

Sanat ve siyaset camiasından birçok isim konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunurken MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Karadağlı'yı arayarak destek verdi.

Konuya ilişkin açıklmalayı MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir’in twitter adresinden yaptığı paylaşımlarla yaptı.

Özdemir açıklamasında, "Sayın Genel Başkanımız, sinema ve tiyatro oyuncusu Sn. Tamer Karadağlı’yı telefonla arayarak kendisine yönelik terör örgütü odakları ve siyasi uzantılarının tutumları karşısında, yanlarında olduklarını belirtmiş ve Sn. Karadağlı’yı tebrik etmişlerdir.

"SORUMLU VE CESUR DAVRANIŞ"

Görüşmede Sayın Genel Başkanımız, Sayın Karadağlı’nın, Türk Milleti’nin iftihar ettiği bir sanatçı olduğunu ifade etmişlerdir. Sayın Genel Başkanımız, sanat camiasında yer alarak, ülke ve millet hassasiyetinin, toplumsal huzurumuzun, milli birlik ve beraberliğimizin korunması karşısında duranlara Sn. Karadağlı’nın gösterdiği sorumlu, sağduyulu ve cesur davranışında yalnız olmadıklarını söylemişlerdir." ifadelerine yer verdi.

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