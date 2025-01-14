Devlet Bahçeli, TBMM Grup Toplantısı konuşması

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TBMM Grup Toplantısı'nda konuşan Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar...

MAVİ VATAN VURGUSU

"Sorunları yok sayarak biteceğini düşünmek ahmaklıktır. Bir sorunun çözümü için kollar sıvanmışsa ortaya çıkacak bir neticenin mahşeri bir vicdan çözümü tetikleyecek. Türkiye çok güçlü bir devlettir. Her sorun başlığını kararlılıkla alacak, tarihi sınırlarında müdahale edebilecek cesaret ve dirayettedir.



Bitik siyaset temsilcilerinin ne dediğinin bir veliyatı yoktur. Çevremizde yığınak yapan kara emperyalizmin senaryolarına karşı tahkimatı yoğunlaştık.



Bir plan dahilinde silahlandırılması Türkiye'ye meydan okumaktır, Ege'yi gerilim girdabına çekmektedir. 12 ada gasbedilmiş, ayak oyunlarıyla elinden alınmıştır. Türkiye'nin 12 adasız yaşaması tam bir hayaldir.



Ege'nin karşı kıyısında saldırı bir politika takip etmenin hiçbir ülkeye kazandıracağı bir şey yoktur.Türkiye Mavi Vatan'dan asla vazgeçmez. Atina ayağını denk alsın. Yunanistan'ın yaptığının sonuçları ağır olur.

"DEVLETLER ARASINDA KALICI DOSTLUK YA DA DÜŞMANLIK OLMAZ"

Devletler arasında kalıcı dostluk veya düşmanlıklar olmaz. Bugüne kadar da olmamıştır. Dünyada bir krizin bitip diğerinin başladığı dönemlere giriyoruz. İç cephemiz dengelenmelidir.

"KÜRT KARDEŞLERİMİZE BİZİ KÖTÜLEDİLER"