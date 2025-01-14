Devlet Bahçeli, TBMM Grup Toplantısı konuşması

TBMM Grup Toplantısı'nda konuşan Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar...
MAVİ VATAN VURGUSU
"Sorunları yok sayarak biteceğini düşünmek ahmaklıktır. Bir sorunun çözümü için kollar sıvanmışsa ortaya çıkacak bir neticenin mahşeri bir vicdan çözümü tetikleyecek. Türkiye çok güçlü bir devlettir. Her sorun başlığını kararlılıkla alacak, tarihi sınırlarında müdahale edebilecek cesaret ve dirayettedir.
Bitik siyaset temsilcilerinin ne dediğinin bir veliyatı yoktur. Çevremizde yığınak yapan kara emperyalizmin senaryolarına karşı tahkimatı yoğunlaştık.
Bir plan dahilinde silahlandırılması Türkiye'ye meydan okumaktır, Ege'yi gerilim girdabına çekmektedir. 12 ada gasbedilmiş, ayak oyunlarıyla elinden alınmıştır. Türkiye'nin 12 adasız yaşaması tam bir hayaldir.
Ege'nin karşı kıyısında saldırı bir politika takip etmenin hiçbir ülkeye kazandıracağı bir şey yoktur.Türkiye Mavi Vatan'dan asla vazgeçmez. Atina ayağını denk alsın. Yunanistan'ın yaptığının sonuçları ağır olur.
"DEVLETLER ARASINDA KALICI DOSTLUK YA DA DÜŞMANLIK OLMAZ"
Devletler arasında kalıcı dostluk veya düşmanlıklar olmaz. Bugüne kadar da olmamıştır. Dünyada bir krizin bitip diğerinin başladığı dönemlere giriyoruz. İç cephemiz dengelenmelidir.
"KÜRT KARDEŞLERİMİZE BİZİ KÖTÜLEDİLER"
Kader ortaklığı ile geçen yüzyıllara gölge düşürmeme anlayışındayız. Zaman Türk milleti ve Türkiye zamanı. Terörsüz Türkiye çatısı kurulacaktır. Kardeşlikle yazılan Türk tarihine leke düşürmeme gayesindeyiz.
Değişimsiz gelişim olmaz. Fakat kafasını değiştirmeyenler hiçbir şeyi değiştiremez. Biz gelişmiş ve güçlenmiş Türkiye'nin peşindeyiz.
Öteden beri kürt kardeşlerimize bizi kötülediler. Aramıza çomak sokmak amacıyla her türlü iftirayı araya soktular. Zehri zemzem diye yutturmaya çalıştılar. MHP ile kürtleri düşman göstermek için hain bir propagandayı güncellediler. Ne söylediysek kendimizi bir türlü anlatamadık.
Halbuki kürt kardeşlerimize hiçbir zaman şaşı bakmadık, sorun ve öteki görmedik. Hep birlikte Türk milleti olduğumuzu yüreklice savunduk. Bizi asla bölemeyecekler.
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