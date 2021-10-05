Terörün faturasının Türkiye'ye ağır olduğuna dikkat çeken MHP Lideri Bahçeli, teröre yapılan maaliyetlerle ülkede neler yapılabileceğini tek tek anlattı.

MHP Lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında gündeme yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Terör örgütlerinin Türkiye'ye çok ağır bir fatura çıkardığına değinen Bahçeli, mücadelede yapılan maaliyetlerle Türkiye'nin bugüne kadar daha fazla gelişebileceğini aktardı.

Bahçeli, birçok terör örgütüyle mücadelesini sürdüren Türkiye'nin 2 trilyon 256 milyar 48 milyon liralık masrafına karşın yapılabilecek yatırımları tek tek saydı.

TERÖR NEDENİYLE UĞRANAN MADDİ ZARARI GÜNDEME GETİRDİ

Terörün doğrudan maaliyetinin 1 trilyon 207 milyar dolar olduğunu söyleyen Bahçeli, kesitiye uğrayan miktarları da belirterek, "Terörden dolayı kesintiye uğrayan daha güvenli ülke ve coğrafyalara yönelen para miktarı 698 milyar, 100 milyon civarındadır." dedi.

Devlet Bahçeli tek tek sıraladı: Terör olmasaydı neler yapılırdı ViDEO

"ZARAR 2 TRİLYON 256 MİLYAR 48 MİLYON DOLAR"

Diğer terör örgütlerinin maddi zararına da değinen Bahçeli, "Son tahlilde FETÖ ve diğer örgütlertle harcanan mücadelede harcanan 350 milyon doların da eklenmesiyle terörün ülkemize toplam fatırası, sağır kulaklar burayı iyi dinlesin. Ekonomide felaket tellallığı yapanlar bizi iyi dinlesin. Tam 2 trilyon 256 milyar 48 milyon dolardır." açıklamasında bulundu.

UĞRANAN ZARARA KARŞIN YAPILABİLECEK YATIRIMLARI TEK TEK SAYDI

Bu miktarla yapılabilecek eserleri ve yatırımları, Bahçeli şu ifadelerle açıkladı:

"Terör sorununa maruz kalmasaydık, teröre sarf edilen devasa kaynakla 69 adet GAP Projesi, 505 adet Marmaray, 749 adet Yavuz Sultan Selim Köprüsü, bin 880 adet Osmangazi Köprüsü, 282 adet Kuzey Marmara Otoyolu, 205 adet İstanbul-İzmir Otoyolu, 102 adet İstanbul Havalimanı, 564 adet Atatürk Barajı, bin 834 adet İstanbul Şehir Hastanesi yapılabilir, 902 adet S-400, 644 adet Patriot hava ve füze savunma sistemi, 9 bin 24 adet de F-35 savaş uçağı alınabilirdi."

"KİŞİ BAŞINA GELİRİMİZ BİN 585 DOLARDAN FAZLA OLACAKTI"

Anormal maaliyet karşısında kişi başı gelirin de düştüğüne değinen Bahçeli, "Üstelik terörün anormal maaliyetine katlanmış olmasaydık, önümüze koyulan kanlı faturayı ödemeseydik bugüne kadar kişi başına gelirimiz bin 585 dolardan fazla olacaktı.

Sorarım size, kazanan kim, kaybeden kim? Zarar kime, ihanet kimden? Kılıçdaroğlu başka bir alemde yaşamıyorsa Kandil merceğini gözüne koydurmamışsa bu yakıcı gerçekten ne zaman haberi olacak. İzanı kaldırdıysa itiraf etsin sonra nedamet getirsin. Meraklanmasın, bu millet onu bile affedecek gönül enginliğine haizdir." ifadeleriyle açıklamalarını sonlandırdı.