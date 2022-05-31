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    Devlet Bahçeli: Tel Rıfat ve Münbiç özgürleştirilmelidir

    Bahçeli, Türkiye'nin sınır ötesi operasyon konusundaki kararlılığına ilişkin açıklamada bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 31.05.2022 - 11:06
    • Güncelleme : 31.05.2022 - 11:12
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    Devlet Bahçeli: Tel Rıfat ve Münbiç özgürleştirilmelidir

    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu.

    Bahçeli'nin gündeminde, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyine yönelik operasyon hazırlığı vardı.

    Tel Rıfat ve Münbiç mesajı

    Bahçeli, "Diyorum ki oralar meşru hedeftir. Caniler temizlenmeli, en başta Tel Rıfat ve Münbiç özgürleştirilmelidir." dedi.

    "Ne ülkemizde ne Meclisi'mizde ne sınır hattımızda terörist istemiyoruz." diyen Bahçeli, Türkiye'nin, Suriye'nin veya Irak'ın toprağında gözü olmadığını vurguladı.

    "Türkiye'nin müdahil olması herkesin çıkarına"

    Bahçeli, söz konusu iki ülkenin huzur ve güvenliğini sağlamak için Türkiye'nin müdahil olmasının herkesin çıkarına olduğunu söyledi.

    MHP lideri, konuşmasının devamında şunları ifade etti:

    "Teröristler her neredeyse bulunup, cezalandırılmalı"

    "Milliyetçi Hareket Partisi, muhtemel askeri harekatı bütün varlığıyla desteklemektedir. Sınırlarımıza paralel şekilde bulunan bir terör devleti kurmak için mekik dokuyan zehirli yılanların başının koparılması hakkımızdır, hukukumuzdur, haysiyetimizin gereğidir.

    Teröristler her neredeyse bulunup, cezalandırılmalı, burunlarından fitil fitil getirilmeli, yedikleri içtikleri boğazlarına dizilmelidir. Bu hususta hiç kimseden izin ve icazet alacak halimiz de yoktur.

    "Kendi işimizi kendimiz görecek kudretteyiz"

    Gölge etmesinler, başka bir şey istemeyiz. Kendi işimizi kendimiz görecek kudretteyiz. Kendi yağımızla kavrulacak yeterlilikteyiz. Bağımsızlığımızı ve toprak bütünlüğümüzü riske atmayacak, attırmayacak güçteyiz, cesaretteyiz."


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