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    Devlet Bahçeli: Trafik terörüyle tavizsiz mücadele icra edilmelidir

    Türkiye'nin farklı il ve ilçelerinde meydana gelen kazalarla ilgili açıklama yapan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Kuşku uyandıran kazaların esrar perdesi aralanmalıdır" dedi.
    • 21.08.2022 - 14:21
    • Güncelleme : 21.08.2022 - 14:33
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    Devlet Bahçeli: Trafik terörüyle tavizsiz mücadele icra edilmelidir

    Dün ülkemizin farklı şehirlerinden katliam gibi kazalar meydana geldi.

    Gaziantep ve Mardin'de yaşanan kazalarda 35 vatandaşımız hayatını kaybederken, 57 kişi ise yaralandı.

    Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Gaziantep ve Mardin'de yaşanan kazalara ilişkin açıklamada bulundu.

    Kazaların araştırılması gerektiğini söyledi

    MHP Lideri yaşanan kazaların çok yönlü şekilde araştırılmasını söyledi.

    Devlet Bahçeli'nin açıklamaları şu şekilde:

    "Ülkemizin farklı il ve ilçelerinde dün meydana gelen feci kazalar milletimizi kedere boğmuş ve derinden sarsmıştır. Gaziantep-Şanlıurfa otoyolunun Nizip ilçesi yakınlarında meydana gelen katliam gibi kazada aralarında 3 itfaiye eri, 2 İHA çalışanı, 4 sağlık personelinin de bulunduğu 15 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 31 vatandaşımız yaralanmıştır.

    Mardin’in Derik ilçesinde freni boşalan bir tırın neden olduğu katliam gibi kazada 20 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 26 vatandaşımız yaralanmıştır. Yine aynı günde Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen bir otobüste 1 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 38 vatandaşımız yaralanmıştır. Bir başka üzücü kaza haberi de Rize’nin Güneysu ilçesinden alınmıştır. Bu kapsamda bir tur minibüsünün kaza yapması sonucunda 24 kişi yaralanmıştır.

    "Yüreklere ateş düşmüştür"

    Bir güne sığan mezkur elim kazalar yüreklere ateş düşürmüştür. Gerçekten de üzüntümüz çok büyüktür. Vahşet niteliğindeki kazaların çok yönlü araştırma ve incelemesinin yapılarak her ihtimalin değerlendirileceğine yönelik inancım tamdır. Kuşku uyandıran, akılları bulandıran, şaibeleri tırmandıran hangi açmaz tespit edilmişse mutlak surette üzerine gidilmeli, eğer varsa kazaların esrar perdesi aralanmalıdır.

    "Trafik terörüyle tavizsiz mücadele verilmelidir"

    İnsan hayatı ucuz değildir. Trafik terörüyle tavizsiz bir mücadele icra edilmelidir. Türkiye’mize hakim olan huzur ve sükûnet ortamının ihlaline, hatta imhasına heves edenler elbette ve kesinlikle hayal kırıklığı yaşayacaklardır. 2023 yılına yaklaştıkça artan ve yaygınlaşan sisli iklim Türk milletinin emsalsiz iradesiyle berhava edilecektir. Felaketlere karşı gösterilecek dirayet ve direniş Allah’ın izniyle kahırdan lütuf doğuracak, kötü ve kahredici günlerin üstesinden gelinmesini sağlayacaktır.

    "Allah ülkemizi musibetten korusun"

    Elim kazalarda hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah’tan rahmet ve merhamet niyaz ediyorum. Yaralılara şifalar diliyorum. Ebediyete irtihal edenlerin ailelerine ve aziz milletimize baş sağlığı temennilerimi hassaten iletiyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi her türlü musibetten korusun diyorum."

    Devlet Bahçeli: Trafik terörüyle tavizsiz mücadele icra edilmelidir #1


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