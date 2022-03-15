Devlet Bahçeli: TTB dışında gitmek isteyen varsa keyifleri bilir

TTP yönetimine tepki gösteren MHP Lideri Bahçeli, "Kalpleri vatan ve millet sevgisiyle çarpan hekimlerimizin hiçbir yere gittiği yoktur" ifadesini kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

Devlet Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:

"Diyorlar ki "Hekimler ülkeyi terk ediyor". Halbuki kalpleri vatan sevgisiyle çarpan hekimlerimizin ülkeyi terk etmeye niyetleri yoktur. Ülkeyi terk etmesi gereken biri varsa TTB yönetimine çöreklenmiş bir avuç bölücüdür.

TTB dışında gitmek isteyen varsa keyifleri bilir. Sanmasınlar yıkıldık, sanmasınlar çöktük, bir başka bahar için yaprak döktük der geçeriz."

AYRINTILAR GELECEK...