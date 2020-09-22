Devlet Bahçeli: TTB'ye yönelik eleştirilerime Kılıçdaroğlu'nun cevap vermesi doğaldır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kemal Kılıçdaroğlu'nun TTB ziyaretinde yaptığı açıklamalara cevap verdi. Bahçeli, "Yalan ve dedikoduyla perçinlenmiş açıklamalarını kamuoyuyla paylaşmış" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den, Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün Türk Tabipler Birliği'ne yaptığı ziyarette kendisine yönelik açıklamalarına cevap geldi.

Koronavirüs salgınının kurallara uyularak tedbirlerle kontrol altına alınacağını söyleyen Bahçeli, daha sonra Türk Tabipler Birliği'ni ziyaret eden Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı.

"KILIÇDAROĞLU'NUN SALGINLA MÜCADELE ÖNERİLERİ KARA MİZAHTIR"

Virüsle mücadeleyi köstekleyen CHP Genel Başkanı bu söylediklerimi anlayamaz, anlasa bile anlatamaz diyen Bahçeli, "Onun salgınla mücadele önerileri kara mizahtır. Kahvehanelerde oyun oynanmasını isterken, her oyunun başında yeni kâğıt destesi kullanılmasını istemesi buna yeni bir örnektir." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun hezeyana kapıldığını söyleyen Bahçeli, kendisine yönelik söylenen, "Kovid-19'la mücadele edenler, hayatını bu işe vakfedenler terörist oluyor. Hayatımda duyduğum en saçma söz.'' ifadeye de sert bir cevap verdi.

CHP GENEL BAŞKANI BU SÖYLEDİKLERİMİ ANLAYAMAZ...

Devlet Bahçeli'nin Kemal Kılıçdaroğlu ve Türk Tabipler Birliği'ne yönelik açıklamaları devamı şu şekilde:

"Virüsle mücadeleyi köstekleyen CHP Genel Başkanı bu söylediklerimi anlayamaz. Anlasa bile anlatamaz. Onun salgınla mücadele önerileri kara mizahtır. Kahvehanelerde oyun oynanmasını isterken, her oyunun başında yeni kâğıt destesi kullanılmasını istemesi buna yeni bir örnektir.

"YALAN VE DEDİKODUYLA PERÇİNLENMİŞ AÇIKLAMALARINI KAMUOYUYLA PAYLAŞMIŞ"

Kılıçdaroğlu, bugün TTB’yi ziyarete gitmiş. Yalan ve dedikoduyla perçinlenmiş çarpık açıklamalarını kamuoyuyla paylaşmış. Hezeyana kapılarak demiş ki: "Kovid-19'la mücadele edenler, hayatını bu işe vakfedenler terörist oluyor. Hayatımda duyduğum en saçma söz.

"KILIÇDAROĞLU VE TTB'NİN KAYNAKLARI AYNIDIR"

TTB’ne yönelik eleştirilerime Kılıçdaroğlu’nun cevap vermesi gayet doğaldır. Zira kaynakları aynıdır. KOVİD-19’la mücadele edenlerle ilgili en küçük sözüm yokken var demek müfterilik ve utanmazlıktır! Kılıçdaroğlu keşke bir yalan makinesine bağlanıp bu konuşmasını yapsaydı!"