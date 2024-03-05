Devlet Bahçeli, Turgut Altınok ile Keçiören'de halkı selamladı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Turgut Altınok’la beraber Keçiören'de halklı selamladı ve Altınok'un daveti üzerine belediyeye geçerek başkanlık makamında ağırlandı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Yerel seçim çalışmaları büyükşehirlerde hararetli devam ediyor.

İstanbul dışında da Ankara'da gündem bir hayli hareketli olurken Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Turgut Altınok, seçim otobüsü içerisinde Keçiören'de halkı selamladı.

Bahçeli'ye teşekkür etti

Selamlama, Kızlarpınarı Caddesi üzerinde başlayarak Keçiören Belediye Başkanlığı'nda sona erdi. Ardından Bahçeli, Turgut Altınok'un daveti üzerine belediyeye geçerek başkanlık makamında ağırlandı.

Bahçeli'yi makamında ağırlayan Cumhur İttifakı ABB Başkan Adayı Turgut Altınok, MHP Lideri'nin verdiği desteklerden dolayı kendisine teşekkür etti. Ziyaretin ardından Bahçeli, seçim otobüsüyle belediyeden ayrıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)