Devlet Bahçeli: Türk milleti Kudüs'te yeni bir nöbet için devreye girmeli

Devlet Bahçeli, Filistin halkını hedef alan İsrail'e tepki göstererek sert açıklamalarda bulundu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

Günlerdir devam eden ve giderek şiddetini artıran İsrail saldırılarına değinen Devlet Bahçeli, yaptığı açıklamalar ile salonda ayakta alkışlandı.

Kudüs'ün geleceğinin herkesi ilgilendirdiğini belirten Bahçeli, saldırıların son bulması gerektiğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"TÜRK MİLLETİ NÖBET İÇİN DEVREYE GİRMELİ"

"Ateşkes rejimi tesis edilmeli. Kudüs'e özel statü verilmeli, oluşacak bu siyasi statüsünün ihtivasını üç semavi dinin mensupları mutabakat içinde belirlemelidir. Bölgede eşit, adil ve iki devletli sistemin kurulması için BM harekete geçmelidir. 1967 öncesi sınırları dikkate alınarak başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devleti uluslararası camiada tanınmalıdır. Kudüs’e BM veya İslam ülkelerinin katılımıyla teşekkül edecek bir koruyucu güç planlanmıyorsa, o zaman tarihin sesine kulak verilmeli, medeniyetler şehri Kudüs’ün ruhunu ve dokusunu bilen Türk milleti yeni bir nöbet için devreye girmelidir.

"HIZIR GİBİ YETİŞİP AKAN KANI DURDURALIM"

Çare olursa biz gidelim, biz koşalım. Hızır gibi yetişelim. Gücümüzün yettiği kadar girelim, nihai olarak akan kanı durduralım. Huzur, istikrar ve güvenliği el birliğiyle temin edelim. Kudüs'ün her karışında izimiz vardır. Kudüs bizi bilir, biz Kudüs'ü biliriz. ABD bunun önünde engelse NATO üyeliğini derhal tartışmaya açalım. Kürecik'i de İncirlik'i de boşaltalım gitsin. Onlardan korkan en az onlar gibi olsun. "

Bahçeli: Türk milleti Kudüs'te yeni bir nöbet için devreye girmeli