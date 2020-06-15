Devlet Bahçeli: Türk milleti terörle yaşamaya alışmayacak

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Pençe-Kartal Harekatı'na yönelik değerlendirmelerde bulunarak, operasyonun Türk milleti tarafından memnuniyetle karşılandığını belirtti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Irak'ın kuzeyinde başlatılan Pençe-Kartal Harekatı'na ve gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Devlet Bahçeli açıklamasında, terör yuvalarının hedef alındığı askeri operasyonun Türk milleti tarafından memnuniyetle karşılandığını vurguladı.

"MİLLETİMİZ TERÖRLE YAŞAMAYA ASLA ALIŞMAYACAK"

Bahçeli, açıklamalarına şu sözlerle devam etti:

"Pençe-Kartal isimli bu harekat sonucunda belirlenmiş 81 hedef imha edilmiştir. Bu vesileyle kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizi tebrik ediyorum.

Türkiye'nin terörle mücadele kararlılığı, zulüm ve ihanete aman vermeyen milli karakteri taviz ve tavsama göstermeden icra ve ifa edilmektedir. Türk milleti terörle yaşamaya asla alışmayacak, menfur eylemelere göz yummayacak, melun saldırıları alttan almayacaktır.





"FİTNE YAYAN GAFİLLER..."

Ayasofya Camisi’nin ibadete açılmasıyla ilgili çağrımıza tepki gösterip küçük ve güdük akıllarıyla bizi uyarma densizliğine heves edenlerin, Cumhur İttifakı’nda gedik açmak maksadıyla fitne yayan gafillerin kimlerin değirmenine su taşıdıkları, hangi odakların hizmetkarı oldukları da artık gizlenemez boyutlardadır.

"YÜRÜYÜŞ BAŞLATANLARIN ATEŞLE OYNADIKLARI AÇIKTIR"

Teröre yardım ve yataklık yapan, teröristlere güzellemelerle birlikle övgüler yağdıran iki HDP’li militanın milletvekilliğinin düşürülmesinden sonra yeni bir dayatma ve provokasyon iklimi vasat bulmuştur. Bugün itibarıyla ülkemizin farklı noktalarından protesto yürüyüşü başlatan HDP’lilerin ve lekeli destekçilerinin ateşle oynadıkları, yangına körükle gittikleri çok açıktır.

Bu terörist komplosunu 'Darbeye karşı demokrasi yürüyüşü' adıyla maskeleme çabası ise boşuna bir gayret, bir başka ifadeyle hukuk ve ahlak dışı bir tezgahtır."