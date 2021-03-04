Devlet Bahçeli: Türk milletinin başı sağ olsun

MHP lideri Bahçeli, Bitlis kazasının ardından sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulundu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Bitlis'in Tatvan kırsalındaki askeri helikopter kazasına ilişkin açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabı üzerinden peş peşe tweet atan Devlet Bahçeli, şehit olan kahramanlarımıza başsağlığı, yaralı askerlerimize ise şifa diledi.

"BU ZOR GÜNLERİ BİRLİKTE AŞACAĞIZ"

Bahçeli, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Bingöl’den Tatvan’a gitmek için bugün öğleden sonra kalkış yapan Kara Kuvvetleri’ne ait askeri bir helikopter bir müddet sonra kaza kırıma uğramıştır. Üzülerek ifade etmeliyim ki, 8’inci Kolordu Komutanımız Korgeneral Osman Erbaş’la birlikte dokuz kahramanımız şehit olmuştur. Söz konusu kaza kırımda dört kahramanımız da yaralanmıştır. Milletimizi acıya ve hüzne boğan bu elim hadisede şehit olan kahramanlarımıza Allah’tan rahmet, yaralanan kahramanlarımıza şifalar diliyorum. İnanıyorum ki bu zor günleri de birlik ve kardeşlikle aşacağız.

"MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN"

Türk milletinin, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin, şehitlerimizin ailelerinin ve hepimizin başı sağ olsun diyorum. Rabbim’den niyazım, sabır ve metanetimizi arttırması, böylesi felaketlerden milletimizi ve güvenlik güçlerimizi korumasıdır. Vatan sağ olsun."