Devlet Bahçeli: Türk Tabipleri Birliği derhal kapatılmalı

Türk Tabipler Birliği'nin kapatılmasını isteyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ikinci kez çağrıda bulundu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, birkaç gün önce Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamalar ile Türk Tabipler Birliği'ne tepki göstermişti.

Tabipler Birliği'nin, şu anki hassas dönemde insan ve toplum sağlığı hakkında asılsız şaibe ve şüpheleri körüklediğini söyleyen Bahçeli'den bir tepki de bugün geldi.

"DERHAL KAPATILMALI, YÖNETİCİLERDEN HESAP SORULMALI"

Bahçeli, Türk Tabipleri Birliği'nin salgın döneminde 'yandık, bittik, tükendik' şeklinde karamsarlık yaydığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Adı Türk olan, gerçekte bölücülüğün ve terörizmin saklandığı karanlık oluşum olan bu birliğin milletimizin ne bir özlemini ne de hedef ve hayallerini paylaştığı vakidir. 16 Eylül'de Twitter'den yaptığım açıklamanın sonuna kadar arkasındayım. Türk Tabipleri Birliği derhal kapatılmalıdır. Aynı zamanda dediğim şudur: Bu Birliğin yöneticilerinden hesap sorulmalıdır. Bakıyorum ki, malum medya organları, kalemini satmış sözde yazar çizer taifesi bizi eleştiriyor. Hepsi birden ağız birliği yapmışlar, Milliyetçi Hareket Partisi'ne nefret kusuyorlar. Mayalarının ve mizaçlarının gereğini yapıyorlar.

"HEVESLERİ BEYHUDE, ÇABALARI BOŞA"

Yine CHP'den İP'e, HDP'den marjinal partilere kadar Türk Tabipleri Birliği'nin tetikçiliğine heveslenen siyasi çıkarcıları da aziz milletimiz ibretle takip ediyor. Hevesleri beyhude, çabaları boşuna. Türk Tabipleri Birliği'nin derdi hastalarımızın şifa bulması, tedavi edilmeleri, insan ve toplum sağlığının güvenceye kavuşması falan değil. Bunların asıl meselesi acaba surda gedik açabilir miyiz, sorusuna cevap aramaktır."

"TABİPLER BİRLİĞİ KORONAVİRÜS KADAR TEHLİKELİ"

"Şehidi bilmeyen, bayrağı bilmeyen, milli ve manevi değerlere yabancılaşmış bir birliğin neresini tasvip edeceğiz?" diyen Bahçeli, açıklamasını şu sözler ile tamamladı:

"Bu kokuşmuşlara millet hesap soracaktır. Bunlarla mücadelemiz sonuna kadar devam edecektir. Haklıyız, haktan ve halktan yanayız. Bugünden geçerli olmak üzere, Başkanlık Divanı üyesi bir arkadaşımızın başkanlığında bir heyet teşekkül etmiştir. Bu heyet marifetince Türk Tabipleri Birliği'nin dünü, bugünü, bütün fiili ve eylemleri incelenecek, gerekirse hazırlanacak dosya Cumhuriyet Savcılıklarına intikal ettirilecektir. Ümidimiz, kirli çamaşırların ortaya çıkmasıdır. HDP'nin yanında hizaya giren Türk Tabipleri Birliği Başkanı'na destek amacıyla telefon kuyruğuna girenler bize göre kendilerine yakışanı yapmıştır. Biz millet ne diyorsa onu söylüyoruz. Türkiye'ye husumet besleyen mihraklara da her zeminde karşı çıkacağız. Diyeceğim odur ki, Türk Tabipleri Birliği koronavirüs kadar tehlikelidir. Ve gereği acilen yapılmalıdır."