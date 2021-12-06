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    Devlet Bahçeli: Türkiye Alparslan Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı kurulacak

    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli "Türkiye Alparslan Türkeş Siyaset Akademisi Vakfını kuracağız. Başkanı ben olacağım" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 06.12.2021 - 17:47
    • Güncelleme : 06.12.2021 - 18:04
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    Devlet Bahçeli: Türkiye Alparslan Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı kurulacak

    İyi Parti'ye yakın olduğu iddia edilen Alparslan Türkeş Vakfı'nın Türkeş anmasında çıkan olaylar nedeniyle büyük tartışmalar yaşanmıştı.

    Yaşanan olayın ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM’de Alpaslan Türkeş Siyaset Akademisi ile ilgili soruya cevap verdi.

    MHP, TÜRKEŞ İÇİN YENİ VAKIF KURUYOR

    Bahçeli, Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı’na ilişkin soru üzerine, MHP'den yeni bir hamle geleceğini duyurdu.

    BAŞKANI BAHÇELİ OLACAK

    Bahçeli, TBMM kulislerinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye Alparslan Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı kuracaklarını bildirdi.

    Bahçeli, vakfın başkanının kendisi olacağını söyledi.

    Devlet Bahçeli: Türkiye Alparslan Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı kurulacak

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