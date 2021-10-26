Anayasa Mahkemesi'nin Selahattin Demirtaş, Osman Kavala ve Osman Baydemir hakkındaki kararlarını hatırlatan Devlet Bahçeli, AYM'nin kapatılmasını istedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında kameralar karşısına geçerek gündemi yorumladı.

MHP Lideri'nin hedefinde Anayasa Mahkemesi (AYM) vardı.

Daha önce defalarca Anayasa Mahkemesi'nin kapatılması için çağrı yapan Devlet Bahçeli, bu çağrısını yineledi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, AYM'nin; Selahattin Demirtaş, Osman Kavala ve Osman Baydemir gibi isimlerin yanında durduğuna dikkat çekti.

DEVLET OSMAN BAYDEMİR'E 30 BİN LİRA TAZMİNAT ÖDEYECEK

Devlet Bahçeli, şöyle konuştu: "Terörist Demirtaş'ın yanında duran bu mahkemedir, Sorosçu Kavala'nın yanında duran bu mahkemedir. Bölücülüğün atardamarı Osman Baydemir ile ilgili hak ihlali kararı veren dahası 30 bin lira da tazminat ödenmesine karar veren bu mahkemedir.

"HEM CANIMIZI ALIYORLAR HEM PARAMIZI"

Şu rezalete, şu adaletsizliğe bakın ki, hem canımızı alıyorlar hem paramızı alıyorlar. Anayasa Mahkemesi kapanmasın da hak ve hukukun itibarı mı kaybolsun. Anayasa Mahkemesi kapanmasın da terörle mücadeleye sünger mi çekilsin.

"HAK İHLALİ VERENLER GELSİNLER KÜLAHIMA ANLATSINLAR"

Demirtaş, Kavala ve Baydemir davalarında hak ihlali kararı verenler, gelsinler külahıma anlatsınlar. Hadi buyursunlar, diğer yandan FETÖ'cülerle, bölücülerle ilgili süren mahkemede kısa süre içerisinde sonuçlandırılmalıdır."

Devlet Bahçeli: Anayasa Mahkemesi kapatılsın VİDEO