Devlet Bahçeli: Türkiye'nin gündeminde erken seçim yoktur

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, erken seçim tartışmalarına yönelik açıklamalarda bulundu.

MHP lideri Devlet Bahçeli, erken seçim tartışmalarıyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Devlet Bahçeli, açıklamasında Türkiye'nin gündeminde erken seçim olmadığını vurguladı.

Erken seçim dayatmasının, Türkiye'nin kaosa sürüklenme amacının gizemli ve şifreli kılıfı olduğunu belirten Bahçeli, şu ifadelere yer verdi:



Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin teçhiz ve temin ettiği siyasi istikrar ve toplumsal huzurdan rahatsız olan, ülkemizin müstesna gelişme rotasından memnuniyetsizlikleri açığa çıkan malum siyasi partilerin eylem ortaklıklarıyla söylem birliktelikleri aleni boyutlara ulaşmıştır. Bu meyanda yaşananlar tecrübeyle sabit ve vakidir.

Cumhur İttifakı’yla ilgili yapılan kof ve kifayetsiz değerlendirmelerin esasen Türkiye’nin güçlü iradesine duyulan tahammülsüzlükten beslendiği ortadadır. Siyasetlerini dedikoduyla temellendiren partilerin aynı ezberleri devamlı surette dillerine dolamaları bir bakıma perişan ve pişkin hallerinin itirafnamesi niteliğindedir.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin sahip olduğu dengeli, dinamik ve dirayetli özellikler sayesinde kronikleşmiş sorunlara neşter vurulması siyasi krize umut bağlayanları zora sokmuş, hatta çuvallatmıştır.

AYRINTILAR GELECEK...