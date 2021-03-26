Devlet Bahçeli: Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesi hukuka uygundur

MHP Lideri Bahçeli, İstanbul Sözleşmesi ile ilgili verilen kararı yorumladı.

Türkiye, geçtiğimiz günlerde İstanbul Sözleşmesi olarak bilinen "Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi"nden çekilme kararı almıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre, sözleşme feshedildi.

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ YORUMU

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararına ilişkin açıklama yaptı.

Bahçeli, "Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesi hem iç hukukumuza hem de uluslararası hukuka uygundur." dedi.

"MİLLİ VE MANEVİ YAPIMIZLA ÇELİŞEN..."

Konuyla ilgili ifadelerini sürdüren Bahçeli, "2012 yılında İstanbul Sözleşmesi'nin kabulüne Meclis'te grubu bulunan partiler destek vermişse de zaman içinde bahse konu sözleşmenin milli ve manevi yapımızla çelişen uygulama sonuçları kaygı verici düzeyde artış göstermiştir." görüşünü paylaştı.

"2023 VE SONRAKİ YILLARI KUCAKLAYACAK ÖLÇÜDE..."

2023 seçimleri de MHP Genel Başkanı'nın gündemindeydi.

Devlet Bahçeli, "Cumhur İttifakı, Türkiye'nin kazanması için bütün imkan ve iradesiyle, vatan ve millet sevgisiyle 2023 ve sonraki yılları kucaklayacak ölçüde çalışmalarını hızlandıracaktır." diyerek kararlılığını vurguladı.