Devlet Bahçeli: Türkiye'yi aciz bir ülke olarak gösterme sinsiliğine girdiler

Devlet Bahçeli: Türkiye'yi aciz bir ülke olarak gösterme sinsiliğine girdiler

MHP Lideri Devlet Bahçeli, sosyal medya üzerinden yapılan yangın destek çağrılarına tepki gösterdi.

MHP Lideri Devlet Bahçeli: "Orman yangınları münasebetiyle, maksadı menfur ve melun bir kısım sosyal medya hesaplarından yabancı ülkelere çağrı yapılarak yardım taleplerinin yoğun olarak gündeme taşınması Türkiye'yi aciz ve muhtaç bir ülke gösterme sinsiliğinin şifreli mesajı olarak değerlendirilmelidir.

Orman yangınlarını üstlenen ve PKK'nın bir aparatı olan “Ateşin çocukları inisiyatifi" isimli iblis beslemelerine itiraz etmeyenlerin, ses çıkarmayanların; barışın, dostluğun, sevginin, kardeşliğin ve dayanışmanın şehri Konya'da kardeş kavgası çıkarmak için kuyruğa girmeleri Türkiye'ye ihanettir."

AYRINTILAR GELECEK...