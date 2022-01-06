Devlet Bahçeli TURKOVAC aşısı oldu

MHP Lideri Devlet Bahçeli, koronavirüse karşı hatırlatma dozu için yerli aşı olan TURKOVAC'ı tercih etti.

Geçtiğimiz günlerde kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yerli aşı TURKOVAC'ın acil kullanım onayı aldığını duyurmuştu.

Onayın ardından birçok hastanede yerli aşı uygulanmaya başladı.

Haberi duyan vatandaşlar ise hatırlatma dozları için TURKOVAC'ı seçerek hastanelere akın etti.

DEVLET BAHÇELİ DE TURKOVAC'I SEÇTİ

Tercihini Erciyes Üniversitesi ile Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı tarafından geliştirilen aşı TURKOVAC'dan yana kullanan bir diğer isim ise MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli.

"HALKIMIZI AŞIMIZI OLMAYA DAVET EDİYORUM"

Sosyal medyadan aşı olduğu anlara ait iki fotoğraf yayınlayan Bahçeli, "Yerli ve milli üretimimiz TURKOVAC aşımı oldum. Sağlık Bakanlığımızın uyarılarını dikkate alarak, salgından en yakın zamanda kurtulacağımız ümidiyle tüm halkımızı TURKOVAC aşımızı olmaya davet ediyorum." ifadelerine yer verdi.