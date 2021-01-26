Grup toplantısında açıklamalarda bulunan MHP Lideri Devlet Bahçeli, Ülkü Ocakları'nın Azerbaycan'ın Şuşa kentinde okul yapacağını duyurdu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

Gündeme ilişkin değerlendirmeler yapan Devlet Bahçeli, Ülkü Ocakları'nın faaliyetleriyle ilgili açıklama yaptı.

Bahçeli, Ülkü Ocakları'nın Azerbaycan'ın Şuşa kentinde okul yapacağını duyurdu.

ÜLKÜ OCAKLARI'NDAN OKUL PROJESİ

9 derslikli bir okul yapılması hedeflendiğini söyleyen Bahçeli, okulun adının, Azerbaycan Ulusal Marşı'nı besteleyen Üzeyir Hacıbeyli olacağını söyledi.

Devlet Bahçeli: Ülkü Ocakları Azerbaycan'ın Şuşa şehrinde okul yapacak ViDEO

"TALİMATIMLA OKUL YAPILMASI HEDEFİMİZDİR"

Bahçeli'nin açıklamalarında şu ifadeler yer aldı:

"Şayet Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın müsaadesi olursa Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev de uygun bulursa, bizatihi talimatımla Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından Şuşa'da 9 derslik bir okulun yapılması hedefimizdir.

Bu okulun isminin Şuşa doğumlu ve Azerbaycan Ulusal Marşı'nın besteleyicisi merhum Üzeyir Hacıbeyli (Hacıbeyov) olacağını, temelinin de 30 Ocak 2021 tarihinde atılabileceğini söylemiştim.

"PROJE UYGUN BULUNMUŞTUR"

Cumhurbaşkanımız Erdoğan ve Sayın İlham Aliyev'in karşılıklı mutabakat ve onaylarıyla Şuşa'ya okul yapma projemiz uygun bulunmuştur.

Sayın Cumhurbaşkanlarımıza duyarlılıklarından dolayı yürekten teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum. Süreç ve projenin her aşaması, Sayın Cumhurbaşkanlarımıza bilgi olarak takdim edilecektir.





"BİTER BİTMEZ TESLİM EDİLECEK"

Şuşa'da yapılan okulumuz tamamlanır tamamlanmaz, Azerbaycan Cumhuriyeti'ne anında teslim edilecektir. Hayırlı olsun diyorum.

Büyükelçilerimizle yapılan temasların ardından gerekli alan belirlendikten sonra Allah'ın izniyle temelimiz atılacaktır. Hepinizin desteğini ve katksıını bekliyorum."