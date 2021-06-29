MHP Lideri Bahçeli, siyasi partilere çağrıda bulunarak, Türkiye'de artık sınavsız üniversiteye geçişin başlaması gerektiğini söyledi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün partisinin TBMM'de gerçekleşen haftalık grup toplantısına katıldı.

Gündeme ilişkin açıklamalar yapmak üzere parti üyelerinin ve kameraların karşısına geçen Bahçeli, sürpriz bir şekilde üniversite çağrısında bulundu.

Türkiye'de artık üniversite sınavına neşter vurulma zamanının geldiğini belirten Bahçeli, sınavların kaldırılması gerektiğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı;

"TÜRKİYE BU SİSTEME GEÇECEK GÜÇTEDİR"

"Biz gençlerimizin bir sınava mahkum olmasına karşıyız ve yeni bir sistemi arzuluyoruz. Pek çok üniversitenin kontenjanı dolmamaktadır. Sınavsız üniversite tezini savunuyor ve Türkiye'nin bu sisteme geçecek güce sahip olduğunu düşünüyoruz. Böylece öğrencilerimizi evlatlarımızı yarış atı gibi görmemiş ve müfredat kapsamında başarı ortalaması, olgunlaşma sınavları gibi fırsat eşitliği gözetilerek üniversite geçişi sağlanabilir.

"İNANÇLI NESİL"

Sınavlara neşter vurmanın, bilim ve teknoloji üretimine yatkın, kültürlü ve inançlı nesillerin yetiştirilmesi Türkiye'nin kalkınma gayesini kamçılayacaktır.

Biz gençlerimize baktığımızda Z kuşağı değil akıl, bilim, inanç, fedakarlık ve 'Bir Türk dünyaya bedeldir' sözünün karşılığını görüyoruz. Onları çok seviyoruz. Hangi düşünceyi savunurlarsa savunsunlar hepsini bağrımıza basıyoruz.

Devlet Bahçeli: Üniversite sınavları kaldırılmalı VİDEO





"KILIÇDAROĞLU'NUN KATAR YALANI..."

Katar yalanını mal bulmuş mağribi gibi körükleyen CHP Genel Başkanı, 25 Haziran 2021 günü Twitter mesajı ile gençlerimizi galeyana getirmek için fitne tezgahını açtı. Vahim olan şudur ki; YKS'ye 1 gün kala yalan haber yaymaya yeltenen Kılıçdaroğlu, yaş tahtaya basmakla kalmadı. Kendini rezil etti.

CHP Genel Başkanı, ahlak ve etik taşıyorsa Türk gençliğinden ve YSK'ye giren tüm gençlerimizden derhal özür dilemek zorundadır. Gençlerimize ayıp etmiş, yanlış yapmıştır.

"KILIÇDAROĞLU SENİ ESİR ALANI BİZE SÖYLE KURTARALIM"

Kılıçdaroğlu'na açık bir teklifim var. Kendisini kim tutmuş ya da esir almışsa korkmasın bize gelsin. Gelemiyorsa ulak göndersin. Yardım edelim yeter ki bu girdaptan çıksın. Borcu varsa ödeyelim. Fidye varsa kurtaralım. Kürek mahkumuna dönüşüyor göz göre göre. Cumhur İttifakı'nın siyasi sahillerine yanaşabilir, itirafçı olabilir ve pişmanlıktan yararlanabilirsin."