Devlet Bahçeli ve Müsavat Dervişoğlu Anıtkabir'de tokalaştı

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Bugün 10 Kasım...

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 86. yıl dönümü.

DEVLET ERKANI ANITKABİR'DE

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 86. yılı dolayısıyla Anıtkabir'de resmi tören düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, Anıtkabir'i ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki korteje TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ve diğer devlet erkanı katıldı.

DERVİŞOĞLU VE BAHÇELİ YİNE TOKALAŞTI

İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Meclis'te idam ipi fırlattığı MHP Lideri Devlet Bahçeli ile yine tokalaştı.

Daha önce Anıtkabir'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen törende Bahçeli ile tokalaşan Dervişoğlu, 10 Kasım'da da Bahçeli'nin elini sıktı.

"ÜZERİMDE HAKKI OLAN BİR İNSAN"

Dervişoğlu, 29 Ekim'de Bahçeli ile el sıkıştığı anların kamuoyunda gündem olmasının ardından "Protokol gereği yan yana yürüyorduk Devlet Bey ile. Üzerimde hakkı olan bir insanla elbette saygılı bir şekilde el sıkışırım" açıklaması yapmıştı.

İDAM İPİ FIRLATMIŞTI

Bahçeli, partisinin grup toplantısında, Abdullah Öcalan için "Mecliste DEM Parti grup toplantısında konuşsun" çağrısını yapmış ve 'örgütün lağvedildiğini' açıklaması karşılığında 'umut hakkı' önermişti.

Dervişoğlu ise geçmişte Bahçeli'nin ip atıp "Ben asamadım, sen as" dediğini hatırlatmış ve idam ipini kürsüden fırlatmış, "Al şimdi bu ipi başının ucuna as" demişti.

Toplantının ardından Bahçeli, urganı İyi Partiden istemiş ve odasına asıp poz vermişti.