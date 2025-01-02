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Haber Merkezi

İçişleri, Milli Eğitim, Enerji, Ulaştırma, Gümrük, Turizm Bakanı ve 32. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nde Başbakan Yardımcısı olarak görev yapmış Aydın Milletvekili Nahit Menteşe, Ankara'da bir süredir tedavi gördüğü hastanede geçtiğimiz gün hayatını kaybetmişti.

92 yaşında vefat eden Menteşe için TBMM'de cenaze töreni düzenlendi.

ÇOK SAYIDA SİYASETÇİ KATILDI

Şeref Kapısı önündeki alanda düzenlenen törene; Menteşe’nin ailesi ve yakınları, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, birçok eski ve yeni siyasetçi isim katıldı.

Tören alanına önce Bahçeli'yle birlikte MHP'li siyasetçiler geldi.

MHP'nin ardından İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ve beraberindekiler alana giriş yaptı.

BAHÇELİ VE DERVİŞOĞLU CENAZE TÖRENİNDE TOKALAŞMADI

Dervişoğlu ve ekibi, Menteşe Ailesi'ne taziyelerini ilettikten sonra TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u selamladı.

O anlarda Dervişoğlu'nun Bahçeli'ye elini uzatmadığı, MHP Lideri'nin de aynı şekilde karşılık verdiği görüldü.

İki siyasi parti lideri arasındaki soğuk rüzgarlar objektiflere böyle yansıdı.

NAHİT MENTEŞE KİMDİR?

Muğla'nın Milas ilçesinde 1932 yılında doğan Menteşe, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi.

Serbest avukat olan Menteşe, 13, 14, 15, 16, 19 ve 20. Dönem'de Aydın milletvekili olarak görev yaptı.

Gümrük ve Tekel, Ulaştırma, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Turizm ve Tanıtma, Milli Eğitim bakanlıkları ile İçişleri Bakanlığı, Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığı görevlerini de yürüten Menteşe, evli ve 2 çocuk babasıydı.