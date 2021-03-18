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Devlet Bahçeli, yeniden MHP Genel Başkanı seçildi
MHP 13. Olağan Kurultayı'nda Osmaniye Milletvekili Devlet Bahçeli, genel başkanlığa yeniden seçildi.
- AA
- 18.03.2021 - 13:24
- Güncelleme : 18.03.2021 - 13:35
MHP 13. Olağan Kurultayı heyecanı sürüyor.
Kurultayda, Genel Başkan Osmaniye Milletvekili Devlet Bahçeli'nin konuşmasının ardından oylama işlemleri başladı.
DEVLET BAHÇELİ YENİDEN GENEL BAŞKAN
Kurultayda Bahçeli üst kurul delegelerinin tamamının oyuyla aday gösterildi.
Devlet Bahçeli'nin tek aday olarak girdiği seçimde oy verme işlemleri tamamlandı.
Bahçeli, 1277 delegenin oyu ile yeniden genel başkan seçildi.
Kurultayda partinin yönetim organlarının üye seçimleri devam ediyor.