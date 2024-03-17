Devlet Bahçeli yeniden MHP Genel Başkanı seçildi
ensonhaber.com

MHP'de 14. Olağan Kurultay tamamlandı.

MHP Kurultayı'nda Devlet Bahçeli 11. kez MHP Genel Başkanı seçildi.

Bahçeli, delegelerin bin 295'inin (tamamının) oyunu alarak parti liderliğinde 11. dönemine başladı.

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