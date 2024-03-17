Devlet Bahçeli yeniden MHP Genel Başkanı seçildi

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MHP'de 14. Olağan Kurultay tamamlandı.
MHP Kurultayı'nda Devlet Bahçeli 11. kez MHP Genel Başkanı seçildi.
Bahçeli, delegelerin bin 295'inin (tamamının) oyunu alarak parti liderliğinde 11. dönemine başladı.
Ayrıntılar geliyor...
MHP'de 14. Olağan Kurultay tamamlandı.
MHP Kurultayı'nda Devlet Bahçeli 11. kez MHP Genel Başkanı seçildi.
Bahçeli, delegelerin bin 295'inin (tamamının) oyunu alarak parti liderliğinde 11. dönemine başladı.
Ayrıntılar geliyor...
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