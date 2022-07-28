Devlet Bahçeli: Yüz milyonlarca insana can simidi uzatılmıştır

MHP Lideri Bahçeli, tahıl sevkiyatı üssünün İstanbul'da açılmasına ilişkin, "Açlık ve yoksullukla pençeleşen yüz milyonlarca insana can simidi uzatılmıştır" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, iç ve dış gündeme ilişkin yazılı basın açıklaması yaptı.

MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin gündeminde, Rusya-Ukrayna savaşı ve İspanya'da düzenlenen NATO Liderler zirvesi vardı.

MHP Genel Başkanı Bahçeli açıklamasında "Söz dinleyen değil, sözü dinlenen; söz geçen değil, sözünü geçiren, bunu da samimiyetle, caydırıcı vasfıyla, usta manevralarla, sabır ve sebatla örülmüş adımlarla, devlet ve millet dayanışmasının eşsiz ahlakıyla başaran bir Türkiye gerçeği vardır ve tüm görkemiyle ortadadır." ifadelerini kullandı.

"Yüz milyonlarca insana can simidi uzatılmıştır"



MHP Lideri, tahıl sevkiyatı üssünün İstanbul'da açılmasına ilişkin, "Açlık ve yoksullukla pençeleşen yüz milyonlarca insana can simidi uzatılmıştır." dedi.

Bahçeli, "Nerede bir sıkıntı varsa, nerede düğümü çözülmesi gereken bir sorun bulunuyorsa Türkiye’miz aktif, atılgan, çok boyutlu, milli ve manevi değerlerle perçinlenmiş sorumlu politikalarıyla o alanlara müdahil olmaktadır.

"İnanıyorum ki, Rusya ile Ukrayna arasında kalıcı çözüm ve barış ikliminin yeşermesi de çok uzun sürmeyecektir"

Bilhassa Ukrayna limanlarında sıkışan tahılın dünyaya ulaşması hususunda Türkiye’nin yoğun çabası, aylar süren müzakerelerdeki dirayeti ve ısrarı ezcümle sonuç vermiş, açlık ve yoksullukla pençeleşen yüz milyonlarca insana can simidi uzatılmıştır. İnanıyorum ki, Rusya ile Ukrayna arasında kalıcı çözüm ve barış ikliminin yeşermesi de çok uzun sürmeyecektir. Müessir mutabakat iradesi mütemadi münakaşa ilkelliğini örselemiş, merhamet ve mehabet duygularını insani mükellefiyet çerçevesinde öne çıkarmıştır. Türkiye zoru başarmıştır. Bundan haklı olarak aziz milletimiz mesut ve ziyadesiyle memnun olmuştur.



"Söz dinleyen değil, sözü dinlenen bir Türkiye"



Söz dinleyen değil, sözü dinlenen; söz geçen değil, sözünü geçiren, bunu da samimiyetle, caydırıcı vasfıyla, usta manevralarla, sabır ve sebatla örülmüş adımlarla, devlet ve millet dayanışmasının eşsiz ahlakıyla başaran bir Türkiye gerçeği vardır ve tüm görkemiyle ortadadır." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu'na tepki

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Kılıçdaroğlu boyundan büyük, aklının yetmediği, hayalinde bile yapamayacağı sözler vermekten kesinlikle uzak durmalı, ayrıca otomobil satışlarını tezvirat konusu haline getirerek Türkiye ekonomisine suikast hevesinden pişmanlıkla dönmelidir." dedi.

"Zaho'da yapılan bir terör eylemidir"

Bahçeli ayrıca Zaho'daki saldırı hakkında açıklama yaparak "Zaho’da masumların canına kasteden saldırı bir terör eylemidir. Tertipçileri ve tetikçileri Türkiye’nin hem terörle mücadelesinden hem de bölgesel güç ve küresel aktör olarak sivrilmesinden keyfi kaçan terör, silah ve savaş baronlarıdır." ifadelerini kullandı.