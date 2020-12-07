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    Devlet Bahçeli: Zillet ittifakının adayının Kılıçdaroğlu olduğu anlaşıldı

    Devlet Bahçeli: Zillet ittifakının adayının Kılıçdaroğlu olduğu anlaşıldı

    MHP Lideri Devlet Bahçeli, Kemal Kılıçdaroğlu'nun bütçe konuşmasına ilişkin "Çok müjdeli bir konuşma oldu, zillet ittifakının Cumhurbaşkanı adayının Kemal Kılıçdaroğlu olduğu anlaşıldı." dedi.
    • Haber Merkezi
    • 07.12.2020 - 20:12
    • Güncelleme : 07.12.2020 - 21:00
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    TBMM'de bugün, 2021 yılının Bütçe Görüşmeleri yapılmaya başlandı.

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin tümü üzerindeki görüşmelerde söz alarak Genel Kurula hitap etti.

    "ZİLLET İTTİFAKININ CUMHURBAŞKANI ADAYININ KILIÇDAROĞLU OLDUĞU ANLAŞILDI"

    Bahçeli, Genel Kurula verilen arada kuliste gazetecilerin konuşmayı nasıl değerlendirdiğini sorması üzerine, "Çok müjdeli bir konuşma oldu. Zillet ittifakının cumhurbaşkanı adayının Kemal Kılıçdaroğlu olduğu anlaşıldı." dedi.

    Kemal Kılıçdaroğlu'na aday ol tavsiyesi- İZLE

    KILIÇTAROĞLU NE DEMİŞTİ?

    Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis kürsüsünde konuşma yaptığı sırada AK Parti sıralarından cumhurbaşkanı adaylığı ile ilgili gelen "Aday ol" seslerine yanıt vermişti.

    "Benim aday olup olamayacağımı size kim söyledi?" ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu'na partisinden ve Millet İttifakı'nın diğer üye partilerinden destek gelmişti.

    Devlet Bahçeli: Zillet ittifakının adayının Kılıçdaroğlu olduğu anlaşıldı #1

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