Haber Merkezi

Partisinin grup toplantısında yaptığı Öcalan çıkışı gündemden düşmezken, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bugün Ziya Gökalp Sempozyumu'nda konuştu.

Burada önemli açıklamalar yapan Devlet Bahçeli, Türkler ile Kürtlerin birbirini sevmesinin farz olduğunu söyledi.

Bahçeli'nin devam eden açıklaması şu şekilde:

"TÜRK İLE KÜRTLERİN BİRBİRİNİ SEVMESİ FARZDIR"

Kürtleri sevmeyen bir Türk varsa Türk değildir. Türkleri sevmeyen bir Kürt varsa Kürt değildir. Bin yıllık ortak tarihleri var, bugün ortak tehdit var. Türk ile Kürtlerin birbirini sevmesi hem tarih için hem dini hem de siyasi bir farzdır. İlk olarak millet coğrafi bir zümre değildir.



Bir imparatorluk dahilinde müşterek siyasi hayat yaşayanların mecbur değildir. Milletin teşekkül ve tekamülünde diğer mühim unsurların yanında işaret eden odur. Damıtılan millet tanımı şudur: Dil bakımından müşterek olan kültürel zümredir.

İLGİLİ HABER Devlet Bahçeli'nin terör sorununa karşı adım adım başlattığı yeni süreç

"GÖZLERİNE KARA PERDE İNENLER..."

Türklüğün yaşaması ve varoluş onurunda hizmeti geçen, emeği ve eserleriyle fikir ve vicdan hayatımıza ışıklar salan büyüklerimize Allah'tan rahmetler diliyor, hayatta olanlara müteşekkir olduğumuzu ifade ediyorum.



İnsanoğlu bildiğinin dünyası bilmediğinin düşmanıdır. Gözlerine kara perde inenlerin, gönülleri kaskatı kesilenlerin, görüş açıları sıfırla kesişenlerin bilmek ve tanımakla merakı yoktur. Bilmenin ve tanımanın davetkar, lütufkar izindeyiz.



Hakikatli bir münevver, okkayla mürekkebi beyaz sayfalarda buluşturan müttefiktir. Yaşadığı devrim çalkantılarını, imparatorluğumuzun çöküş gürültüsünü iliklerine kadar hissedip henüz tam manasıyla kavranamamıştır.

"GÖKALP, ÇARE TÜRK'ÜN KENDİSİNE GELMESİNDEN İBARETTİR DEMİŞTİR"

Ziya Gökalp, Mondros Mütarekesi karşısında 'İşlenmiş suçum yoktur. Bir yere gitmeyeceğim' diyen cesur, gözü pek, geri adımı olmayan bir vatanseverdir. Büyükada'da toplanan bir avuç aydın arasında bulunan Ziya Gökalp, 'Çare Türk'ün kendisine gelmesinden ibarettir.' demiştir.



Türkler her felaket zamanında içlerinden çıkacak bir kahraman tarafından temsil edecekler, Ergenekon Destanı'ndaki Bozkurt gibi onları selamete ulaştıracaktır. İşte o Bozkurt Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmuştur. Milli Mücadele de ikinci Ergenekon sürecidir.

"İFTİRA BOYUTUNDAKİ SATAŞMALAR, GÖKALP'İ DEVLET VE MİLLET SEVDASINDAN VAZGEÇİREMEMİŞTİR"