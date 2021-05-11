Devlet Bahçeli: Zulmün hesabı İsrail'den sorulmalıdır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yaptığı açıklamada, "İsrail yaptıklarının bedelini ödemelidir" dedi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, gündemdeki gelişmelerle ilgili olarak yazılı açıklama yaptı. Bahçeli açıklamasında Filistin'de yer alan olayların yanı sıra anayasa çalışmalarıyla ilgili konulara da yer verdi.

ANAYASA AÇIKLAMASI

Siyasetin er meydanı olduğunu dile getiren MHP Genel Başkanı Bahçeli, “Milliyetçi Hareket Partisi ‘Cumhuriyet’in 100. Yılında 100 Maddelik Yeni Anayasa’ önerisiyle duruşunu, tasavvurundaki devlet ve toplum ufkunu ana hatlarıyla ve özet halinde milletimizle paylaşmıştır. Üstlendiğimiz tarihi sorumluluk ahlakının gereği bihakkın yerine getirilmiştir. Milliyetçi Hareket Partisi’nin milletimizin artan beklentilerine duyarsız ve ilgisiz kalması düşünülemeyecektir.

Aylardır üzerinde çalışılan anayasa önerimizin muhtevasını bilmeden, bazılarının anayasa allamesi kesilmesi, sonra da kerameti kendinden menkul bir anlayışla kusur aramaya koyulmaları kara mizahtır. 100 maddelik anayasa önerimiz bugüne kadar yalnızca Sayın Cumhurbaşkanımızın bilgi ve takdirine sunulmuştur. Bunun dışında metni ne eline alan, ne gören, ne de okuyan olmuştur. Kaldı ki değerli ve saygın anayasa çalışmamızın bütününe nüfuz etmeden karalamak, kötü göstermek art niyetliliktir. Siyaset er meydanıdır. Varsa bir çalışması bulunan, varsa bir hazırlığı olan çıkıp milletimize açıklamalıdır” açıklamasında bulundu.

"ÇAPSIZ MUHALEFET ANLAYIŞI"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yazılı açıklamasına şu şekilde devam etti:

“Daha bir sayfasını okumadıkları anayasa öneri metnimizi önyargılarla tenkit etmek, toptancı mantıkla reddetmek, hayal mahsulü isnatlarda bulunmak Türkiye’nin dağılan, çözülen, marjinalleşen, perişanlık yaşayan çapsız muhalefet anlayışının belgeli vesikasıdır. CHP Genel Başkanı, ‘amaç gündem değiştirmektir’ diyerek hiç kimseyi şaşırtmamıştır. İP’in ahlaken sorunlu ve ayıplı yorumu ise siyasi iflasın tam bir ilamıdır. Saadet Partisi Genel Başkanı’nın ‘millet karnını doyurma derdinde, ne anayasası’ ifadesi de gaflettir.

CHP, İP, SP heves ve heyecanla HDP/PKK’yla kurdukları masada kaleme aldıkları anayasa taslağı mutfakta mı hazırlanmıştır? Anayasa’nın ilk dört maddesine neşter vururlarken pilava kaşık mı sallamışlardır? Bazı köşe yazarları kalemlerini zillet mürekkebine batırıp yalana teşrifatçılık yapmışlardır. Siyasi ve ideolojik taassupların enkazı altında kalmak bu tiplerin ortak özelliğidir. Ciddiyetsizlerde cibilliyet yoktur. Bilmemek ayıp değildir. Fakat bilmeden biliyormuş gibi davranmak tarihi yanlıştır.”

"İSRAİL YAPTIKLARININ BEDELİNİ ÖDEMELİ"

İsrail'e sert tepki gösteren Bahçeli, "İsrail güvenlik güçleri en iyi bildikleri terör yöntemlerini kullanarak Filistinli sivillere ateş yağdırmaktadır. İsrail yaptıklarının bedelini ödemelidir. Uluslararası Ceza Mahkemesi zulmün hesabını İsrail devletinden sormak mecburiyetindedir" ifadelerini kullandı.

"AKLA KARA BELLİ OLLACAK"

Bahçeli, “Kim ne söylerse söylesin, Cumhuriyet’in 100’üncü yıl dönümü yeni bir anayasayla geleceğin yüz yıllarına cumhurun muazzam varlığıyla taşınacaktır. Süreç herkesin maskesini düşürecek, akla kara belli olacak, kim dürüst kim değil ortaya çıkacaktır. Bir yanda PKK’yla anayasa yapanlarla diğer yanda milletle anayasa yapanlar inşallah netleşecektir” ifadelerini kullandı.

SEÇİM TARTIŞMASI

Bahçeli, "Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleri 2023 yılının Haziran ayında yapılacaktır" dedi.