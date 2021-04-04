Devlet Bahçeli'den 103 amirale tepki: Rütbeleri sökülmelidir

103 emekli amiralin açıklamalarına tepki gösteren MHP Lideri Devlet Bahçeli, yazının muhtıra tarzında olduğunu belirterek rütbelerinin sökülmesi gerektiğini söyledi.

TSK'dan emekli 103 amiralin yayınladığı bildiriye tepkiler gelmeye devam ediyor.

Emekli amirallerin yayınladığı bildiriyi Twitter hesabından eleştiren MHP Lideri Devlet Bahçeli, bildirinin tehditvari olduğuna dikkat çekti.

Devlet Bahçeli, vesayetçi bir yaklaşımla yazıldığını dile getirdiği bildiriyi imzalayanlara yönelik yaptırım uygulanması gerektiğinin altını çizdi.

BAHÇELİ, GÖRÜŞÜNÜ AÇIKLADI

Amirallerin rütbelerinin sökülmesi gerektiğini aktaran Devlet Bahçeli, açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

"103 emekli amiralin ortak imzalı yayımlamış oldukları anti demokratik ve tehditvari, aynı zamanda vesayetçi bildiriyi Milliyetçi Hareket Partisi nefretle lanetlemekte ve reddetmektedir. Bu kapsamda partimizin görüşü olarak derhal alınması gereken önlemler şu şekildedir:

"RÜTBELERİ SÖKÜLMELİDİR"

Muhtıra tarzında hazırlanarak gece yarısı servisi yapılan bildiride imzası bulunan amirallerin rütbeleri sökülmelidir. Emeklilik hakları kaldırılmalı, emekli maaşları kesilmelidir. Açıklanan bildirinin çok yönlü adli ve idari soruşturması yapılmalıdır.

"KONU VATANDIR, MİLLİ İRADEDİR"

Ayrıca 103 vesayetçi amiralin imzasıyla yayımlanan bildirinin arkası ve önü kararlılıkla araştırılmalı, bu rezaletin içinde kimlerin olduğu tevsik ve tespit edilmelidir. Konu vatandır, konu demokrasidir, konu milli iradedir. Taviz veya gecikmenin bedeli hiç kuşkusuz ağır olacaktır."