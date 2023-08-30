Devlet Bahçeli'den 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı MHP Lideri Devlet Bahçeli, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı. Bahçeli yayınladığı mesajında, "30 Ağustos şuuru varlığını hala sürdürmektedir. 101 yıl önceki büyük zaferimizi gölgelemeye çalışanlara izin verilmeyecektir" ifadelerini kullandı.

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Milliyetçi Hareket Partisi Lideri Devlet Bahçeli, 30 Ağustos Zafer Bayramı için bir mesaj yayınladı.

Zafer bayramının anlam ve önemine vurgu yapan Devlet Bahçeli, Türk milletinin birlik ve beraberlik ruhuyla daha nice zaferlere imza atacağına inancını dile getirdi.

101 önceki zaferi gölgelemeye çalışanlara sabır gösterilmeyeceğini de vurgulayan Bahçeli, Türk miletinin şeref ve namusuna sahip çıktığını belirtti.

"Türk milleti tarihin seyrini değiştiren muhteşem bir zafere imza attı"

Bahçeli 30 Ağustos Zafer Bayramı çerçevesinde yayınladığı mesajda şu sözleri kaydetti:

101 yıl önce, yani 30 Ağustos 1922 Çarşamba günü topyekûn ayağa kalkan Türk milleti tarihin seyrini değiştiren muhteşem bir zafere imza

atmıştır.



Milli varlığımıza hasım, tarihi ve kültürel haklarımıza hazımsız sömürgeci güçler, bunların kanlı taşeronları süngülerimizin aleviyle, imanımızın kudretiyle müstahak oldukları bedeli ödemişlerdir.



Düşman savunma mevkileri taarruzun daha birinci gününde yarılmış, dördüncü gününde ise istilacıların hemen hemen tamamı çembere alınarak etkisiz hale getirilmiştir. Tarihin en büyük meydan savaşlarından birisine sahne olan Dumlupınar, aynı zamanda Türk milletinin bir Ağustos sıcağındaki dirilişine sahne olmuş, aynı zamanda uzun savaşlar dönemine de son nokta konulmuştur.

"Bağımsızlığa vurulan prangalar sökülüp atıldı"

Düşman unsurlarının perişan vaziyette, moralman ve fiziken tükenmiş bir halde kaçmaktan başka seçeneği kalmamıştır. Türk milletine yapılan haksızlıklar, ihanetler ve insanlık dışı muameleler 30 Ağustos 1922’de cezasını bulmuştur.



26 Ağustos 1922’de başlayan Büyük Taarruz 30 Ağustos 1922’de kutlu bir zafer olarak zirveye çıkmış, bu çerçevede bağımsızlığımıza vurulan prangalar sökülüp atılırken Cumhuriyetimizin kuruluşu da müjdelenmiştir.



Sonuçları itibariyle 30 Ağustos Zaferi geçmişteki tüm muzaffer günlerimizin tamamlayıcısı mesabesinde ve hatta tacı mahiyetindedir. Çünkü Türk milleti uzun bir süreden beridir sürüklendiği savunma pozisyonundan sıyrılıp taarruza geçmiş ve istiklali konusunda tavizsiz olduğunu göstermiştir.

"Taarruzumuzu gölgelemeye çalışanlara sabır gösterilmeyecektir"