MHP Lideri Devlet Bahçeli'den 50+1 açıklaması MHP Grup Toplantısında konuşan Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 50+1 şartının değişmesi açıklamasına, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile aramıza kimse giremeyecektir" yanıtını verdi.

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Türkiye gündeminde tartışılan bir konu da 50+1 sistemi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya ziyareti dönüşünde uçakta yaptığı açıklamalarında bu konuya da değindi.

Yeni anayasa isteğini tekrarlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan cumhurbaşkanlığı seçimi için yüzde 50+1 şartının değişmesinin "isabetli olacağını" söyledi.

Cumhurbaşkanının bu açıklaması sonrasında gözler MHP Lideri Devlet Bahçeli’ye çevrildi.

"Cumhurbaşkanın açıklamasını çarpıtan fırsat düşkünlerine prim vermeyiz"

MHP Grup Toplantısında konuya değinen Devlet Bahçeli şu cümleleri kullandı;

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi gelip gelici bir sistem değildir. İşi bitince buruşturulan tek kullanımlık reçete hiç değildir.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin aksayan tekleyen arıza sinyali veren yönleri varsa düzeltilmelidir ve son derece doğaldır.

Bildiğiniz gibi sayın Cumhurbaşkanımız yüzde 50+1 oy ile ilgili açıklamalarda bulunmuştur. Erdoğan’ın yüzde 50+1 tespiti tutarlı ve anlamlıdır. Sistemin doğasını zedelemeyecek uzlaşı sağlanacaktır.

Dikkat buyurunuz milletvekili, belediye başkanı, muhtar seçmiyoruz. Cumhurun bütününü temsil edecek Cumhurbaşkanını seçiyoruz.

Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi, cumhurbaşkanı seçilmesi çoğulcu demokrasinin dünyaya emsal teşkil edecek şeklidir. MHP olarak dün ne dediysek bugün de aynı düşüncedeyiz. Ancak ittifak olarak konuşularak yeni sistemin doğasını zedelemeyecek onarımın yapılabileceğinin inancına sahibiz. Cumhurbaşkanın açıklamasını çarpıtıp fırsat düşkünlerine prim vermeyiz. Bunları adam yerine bile koymayız. Bazı zeka özürlüleri Erdoğan Baheçeli'yi sırtından atacak mı demeleri fitne tezgaha açmaları alçak bir teşebbüstür. Burayı iyi dinleyin Allaha çok şükür siyasi hayatımız boyunca hiç kimsenin sırtına binmedik. Erdoğan ile diyaloğumuz saygı ve sevgi temellidir. Hiç kimse de aramıza giremeyecektir.

"Hiç kimse de aramıza giremeyecektir"

Burayı iyi dinleyin Allah'a çok şükür siyasi hayatımız boyunca hiç kimsenin sırtına binmedik.Onun bunun sırtından geçinen keneler bizi anlayamaz. Yük aldık, yük olmadık. Önce ülkem ve milletim demekten de asla vazgeçmedik.



Cumhurbaşkanı Erdoğan ile diyaloğumuz hasbidir ve harbidir. Diyaloğumuz saygı ve sevgi temellidir. Cumhur İttifakı'nın arkasındayız. Hiç kimse de aramıza giremeyecektir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 50+1 şartı için ne demişti?

50+1 şartının değişmesi konusunda aynı fikirdeyim, isabetli olur. Çoğunluğu alan adayın seçilmesi usulüne geçilmesi halinde Cumhurbaşkanlığı seçimi de seri olur, uğraştırmaz ve yanlış yollara da sevk etmez. Mevcutta 50+1 mecburiyeti partileri yanlış yollara sevk ediyor. Kimin eli, kimin cebinde belli değil. Yok altılı, yok on altılı masa… Bundan sonra kim bilir daha neler çıkar? Ama oy sayısı itibarıyla “en fazla oyu alan aday seçilir” denildiği zaman seçim hızlıca tamamlanır.

50 +1 sistemi nedir?

Bu sistem geçerli oyların yüzde 50’sinden 1 oy fazlası anlamına geliyor.

50+1 seçim modeli, 21 Ekim 2007’deki referandumla kabul edilen, Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesi yöntemi ile birlikte uygulanmaya başlandı.

50+1 seçim modeline göre genel başkan oy ile yapılacak seçimde geçerli oyların yüzde 50’den en az 1 oy fazlasını alan aday cumhurbaşkanı seçilir.

İlk oylamada bu oran sağlanmazsa ikinci tur gerçekleştirilir.

Bu oylamayla ise ilk oylamada en çok oy almış iki aday katılıyor ve çoğunluğu alan aday cumhurbaşkanı seçiliyor.

Ayrıca bu sistem ilk olarak 10 Ağustos 2014’teki cumhurbaşkanlığı seçiminde uygulandı.

Buna göre Recep Tayyip Erdoğan yüzde 51,79 oyla ilk turda seçildi.