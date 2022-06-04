Petrol
121.08
2.95%
Euro
17.5968
-0.58%
Dolar
16.4143
-0.24%
Altın
977.22
-1.19%
Borsa
2601
0.00%
Bitcoin
492.784
-1.87%
BTXN Coin
12.11
-1.46%
Bitexen
26ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 26 C

    Devlet Bahçeli'den Abdullah Çatlı'ya başsağlığı mesajı

    MHP Lideri Devlet Bahçeli, hayatını kaybeden Abdullah Çatlı'nın annesi için sosyal medya üzerinden başsağlığı mesajı yayınladı.
    • 04.06.2022 - 11:57
    • Güncelleme : 04.06.2022 - 11:59
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Devlet Bahçeli'den Abdullah Çatlı'ya başsağlığı mesajı

    3 Kasım 1996 yılında Susurluk'ta geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybeden Abdullah Çatlı'nın annesi Remziye Çatlı vefat etti.

    Çatlı'nın annesinin vefatını öğrenen MHP Lideri Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından bir başsağlığı mesajı yayınladı.

    Bahçeli mesajına, "Dava arkadaşım ve öğrencim merhum Abdullah Çatlı'nın muhterem anneleri" diyerek başladı.

    Devlet Bahçeli'den Abdullah Çatlı'nın annesine başsağlığı mesajı

    MHP Lideri Devlet Bahçeli Twitter üzerinden yayınladığı başsağlığı mesajında şu ifadeleri kullandı;

    "Dava arkadaşım ve öğrencim merhum Abdullah Çatlı’nın muhterem anneleri Remziye Çatlı Hanımefendi hakkın rahmetine kavuşmuştur.

    Merhumeye rahmet ve mağfiret, Çatlı ailesine ve camiamıza başsağlığı diliyorum."

    Devlet Bahçeli den Abdullah Çatlı ya başsağlığı mesajı #1Devlet Bahçeli den Abdullah Çatlı ya başsağlığı mesajı #2

    Devlet Bahçeli den Abdullah Çatlı ya başsağlığı mesajı #3


    İlginizi Çekebilir

    Altcoinlerden sürekli gelir için bir yöntem buldu!
    Btcrobo

    Altcoinlerden sürekli gelir için bir yöntem buldu!

    4 Haziran 2022 Cumartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
    Medya

    4 Haziran 2022 Cumartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    'Rusya, Ukrayna’ya ait olan buğdayları çalıyor'
    Gündem

    'Rusya, Ukrayna’ya ait olan buğdayları çalıyor'

    Görüş Bildir