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- Devlet Bahçeli'den Abdullah Çatlı'ya başsağlığı mesajı
Devlet Bahçeli'den Abdullah Çatlı'ya başsağlığı mesajı
MHP Lideri Devlet Bahçeli, hayatını kaybeden Abdullah Çatlı'nın annesi için sosyal medya üzerinden başsağlığı mesajı yayınladı.
- 04.06.2022 - 11:57
- Güncelleme : 04.06.2022 - 11:59
3 Kasım 1996 yılında Susurluk'ta geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybeden Abdullah Çatlı'nın annesi Remziye Çatlı vefat etti.
Çatlı'nın annesinin vefatını öğrenen MHP Lideri Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından bir başsağlığı mesajı yayınladı.
Bahçeli mesajına, "Dava arkadaşım ve öğrencim merhum Abdullah Çatlı'nın muhterem anneleri" diyerek başladı.
Devlet Bahçeli'den Abdullah Çatlı'nın annesine başsağlığı mesajı
MHP Lideri Devlet Bahçeli Twitter üzerinden yayınladığı başsağlığı mesajında şu ifadeleri kullandı;
"Dava arkadaşım ve öğrencim merhum Abdullah Çatlı’nın muhterem anneleri Remziye Çatlı Hanımefendi hakkın rahmetine kavuşmuştur.
Merhumeye rahmet ve mağfiret, Çatlı ailesine ve camiamıza başsağlığı diliyorum."