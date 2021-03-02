Devlet Bahçeli'den ABD'ye S-400 tepkisi

MHP lideri Bahçeli, Washington'ın Rusya'dan alınan sistemler konusundaki tutumunu eleştirdi. Bahçeli, "Türkiye, ABD istemiyor diye hava savunmasından tavizler mi versin?" sorusunu yöneltti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında konuşma yaptı.

Bahçeli'nin gündeminde, Rusya'dan S-400 hava savunma sistemlerini satın aldığı gerekçesiyle ABD'nin Türkiye'ye yönelik tutumu vardı.

"S-400 KONUSUNDA ANKARA KRİTERLERİ GEÇERLİ OLMALI"

MHP lideri, ABD'nin söz konusu hava savunma sistemlerine ilişkin dayatmacı yaklaşımının müttefiklik hukukuna aykırı olduğunu söyledi.

S-400 konusunda başkalarının servis ettiği formüllerin değil, Ankara kriterlerinin geçerli olması gerektiğinin altını çizen Bahçeli, konuşmasında şunları söyledi:

"MÜTTEFİKLİK HUKUKUNA UYGUN DEĞİL"

"ABD'nin S-400 konusundaki dayatmacı ve dostane olmayan buyurgan yaklaşımı ne demokratik kazanımlara ne de müttefiklik hukukuna uygundur.

İstenen nedir? Türkiye, ABD beğenmedi diye S-400'ü Rusya'ya geri mi iade etsin? ABD istemiyor diye hava savunmasından tavizler mi versin? Herhangi bir silahı veya füze savunma sistemini milli çıkarlarımız ve güvenliğimiz kapsamında nereden ve kimden alacağımıza biz karar veremeyeceksek sorarım sizlere; bağımsızlıktan, egemenlikten, varoluş onurundan nasıl bahsedeceğiz?

"ABD'NİN NE YAPTIĞINA TÜRKİYE KARIŞIYOR MU"

Türkiye ABD'nin ne yaptığına, neyi alıp sattığına karışıyor mu? Hadi bunu geçtik de PKK/YPG'ye silah vermeyin dediğimizde kulak asan çıkıyor mu? Bizim görüşümüz açıktır. Alınan silah tehdit vasat bulursa mutlaka kullanılmalıdır. Şayet tehdit yoksa silaha zaten gerek de yoktur.

ABD ile diyaloğumuz S-400'e bağlıysa o zaman ABD'nin terör örgütleriyle güney sınırlarımız boyunca ne yaptığını, neleri planladığını, Doğu Akdeniz'de neden karşımıza geçtiğini, Dedeağaç'a niçin silah yığıp üs kurduğunu sormak milli bir görevimizdir.





"NE DOĞU NE BATI DEMİYORUZ"

Türkiye'ye Rusya ile ABD - NATO arasında seçime zorlayanlara çift başlı Selçuklu kartalının bize gösterdiği milli vizyonu yüreklice hatırlatmak isterim. Biz ne Doğu ne Batı demiyoruz, ya Doğu ya Batı da demiyoruz. Nitekim hem Doğu hem de Batı irade ve kararındayız. Bundan da şaşmayacağız. Yolumuzdan dönmeyeceğiz. Seven sever, sevmeyen kendi ilişki ve ittifakını elbette kendi seçer.

"SİLAHLARI DEPOLARDA ÇÜRÜTMEK İÇİN ONCA MALİYETE KATLANMADIK"

Bize göre, S-400 konusunda başkalarının servis ettiği formüller değil, Ankara kriterleri geçerli olmalıdır. Kaldı ki silahları depolarda çürütmek için onca maliyete de katlanmadık. ABD'nin Yunanistan'ı ileri karakol haline getirmek için uğraşması, bu iki ülke arasında son zamanlarda yoğunlaşan ilişkiler manzumesi nasıl yorumlanmalı, neye yorulmalıdır?

NATO müttefikleri olarak bu müttefikliğin ahlaki sorumluluğuna karşılık prensibiyle herkesin uymasını beklemek en tabii hakkımızdır. Hem nalına hem mıhına vurmak kimseye bir şey kazandırmayacaktır.





"AKLIN VE MANTIĞIN KABUL ETMEYECEĞİ BİR ÇARPIKLIKTIR"

Türkiye'ye S-400 konusunda parmak sallayan ABD'nin, terör örgütü PKK/YPG tarafından işgal edilen Suriye'nin kuzeydoğusunda Patriot konuşlandırması aklın ve mantığın kabul etmeyeceği bir çarpıklıktır. ABD'nin yanlıştan dönmesi, gerilen ilişkileri yumuşatması içten dileğimizdir."