Devlet Bahçeli’den AK Parti’nin 22’nci yılına özel hediye

Türk siyaset tarihine damga vuran AK Parti'nin 22. kuruluş yıl dönümünü kutlandı.
22 yaşına giren AK Parti'nin kuruluş kutlaması, Ankara'da yapıldı.
Programa katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, coşku ile çıktığı sahnede millete seslenerek AK Parti'nin geçmişini ve 22 yıla sığdırdığı başarılarını hatırlattı.
Cumhur İttifakı'nın üyesi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de AK Parti'nin heyecanına ortak oldu..
Bahçeli, kutlama programına özel Türk bayrağı şeklinde çiçek aranjmanı gönderdi.
1071 adet kırmızı ve beyaz gül ile karanfillerle Türk bayrağı yapıldı
Bahçeli'nin gönderdiği çiçeğin yapımında, 1071 Malazgirt Zaferi anısına 1071 adet kırmızı, beyaz güller ve karanfillerle Türk bayrağı yapıldı.
AK Parti’nin 22. yıldönümü için 22 dal beyaz orkidelerle düzenlenen çiçekte, Türkiye’nin 100. yılı için 100 adet kasımpatı çiçeği yer aldı.