Devlet Bahçeli'den AK Parti'nin Büyük Kongresi'ne anlamlı jest

Haber Merkezi

Türk siyaset tarihine damga vuran AK Parti'de bugün kongre günü...

Partiyi 2028 yılında yapılacak seçimlere taşıyacak yeni yönetim bugün belli olacak.

Ankara'da binlerce kişinin katılacağı kongrede siyasi partiler de bir bir kutlama ve tebrik mesajlarını iletiyor.

BAHÇELİ'DEN ANLAMLI HEDİYE

Cumhur İttifakı'nın üyesi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de AK Parti'nin heyecanına ortak oldu.

Devlet Bahçeli, AK Parti 8’inci Olağan Büyük Kongresi’ne milli birlik ve kardeşliği simgeleyen özel bir çiçek aranjmanı gönderdi.

ÇİÇEKLERİN SAYISI DİKKAT ÇEKTİ

Bahçeli'nin gönderdiği hediyede çiçeklerin sayısı oldukça dikkat çekti.

MHP Lideri Bahçeli, AK Parti 8'inci Olağan Büyük Kongresi'ne Malazgirt Zaferi'ni simgeleyen 1071 adet gül, İstanbul'un Fethi'ni hatırlatan 1453 adet karanfil, Türk Bayrağı çerçevesi ile birlik ve dayanışmayı ve AK Parti'nin 23 yıllık iktidarını temsil eden 23 beyaz orkide gönderdi.

MHP'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Konuya ilişkin Milliyetçi Hareket Partisi'nin sosyal medya hesabından da paylaşımda bulunuldu.

Açıklamada Bahçeli'nin gönderdiği hediye "Güçlü Türkiye inancımızın ve birlik ruhumuzun en anlamlı ifadesi" olarak tanımlandı.

AK Parti 8'inci Olağan Büyük Kongresi'ne milli birlik ve kardeşliği simgeleyen özel bir çiçek aranjmanı gönderildiği belirtilen açıklamada, "Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli, AK Parti 8'inci Olağan Büyük Kongresi'ne milli birlik ve kardeşliği simgeleyen özel bir çiçek aranjmanı göndermiştir." denildi.