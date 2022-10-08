MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, parti genel merkezinde düzenlenen Siyaset ve Liderlik Okulu 18. Dönem Eğitim ve Öğretim Yılı Açılış Töreni'ne katıldı.

Devlet Bahçeli, törenin ardından basın mensuplarıyla bir araya gelerek gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Başörtüsü tartışması

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Devlet Bahçeli, siyasetteki başörütüsü tartışmasına değinerek "Daha önce başörtüsü konusunu çözmüş olan TBMM’de sanki konu çözülmemiş gibi olayın gündeme taşınmış olması, bu taşınmanın ötesinde bir tartışmaya sebep olması ülkemiz açısından üzücü olmuştur." dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Anayasa değişikliği

"Bugünkü TBMM’de Cumhur İttifakı’nın oluşturan partilerin istişaresi sonucunda bir metin TBMM’ye Anayasa değişikliği olarak sunulduğu vakit MHP bunun gerçekleşmesi için elden gayreti gösterecek.

Bu gayretin çerçevesinde de mecliste oluşan bütün siyasi partilerin bu hayırlı bir teşebbüsü ortaya koymuş olan Cumhurbaşkanımıza da onun yönetimini de saygı duyarak destek vermelerini de talep etmekte olduğumuzu belirtirim.

Devlet Bahçeli'den anayasa ve erken seçim açıklaması VİDEO

Erken seçim

Şu an için Türkiye’nin sorunlarının ve dış politikanın yoğunlaştığı bir ortamda seçimlerin erkene alma tartışması siyasete malzeme yapılmamalıdır. Seçimler yasa çerçevesinde 18 Haziran'da yapılacaktır.

6'lı masa

Kendilerinin aday belirlemede zorluk çektikleri bir ortamda 6 masalı siyasi grubun erken seçim tartışmasını Türkiye’ye sunmuş olmaları yanlış bir davranıştır.

Seçimlere diyelim ki yarın gireceğiz. Cumhurbaşkanı ve meclis seçimi var. Ama cumhurbaşkanı adayları yok. Adayları olmayan bir yerde gürültünün manası yok. Seçim gününü sabırla beklesinler, yeri geldiğinde de hedeflerine varmak için gayret göstersinler."

