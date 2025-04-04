Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

Haber Merkezi

MHP'den 6 Şubat'ta yapılan resmi açıklamada, 77 yaşındaki Devlet Bahçeli'nin kalp kapakçığı ameliyatı geçirdiği ve kalp kapağının değiştirildiği duyuruldu.

Açıklamada, Bahçeli'nin 4 Şubat’ta "planlı tetkik ve tedavileri için" hastaneye yatırıldığı, 10 yıl önce takılan kalp kapağında ortaya çıkan dejenerasyon bulguları nedeniyle 6 Şubat’ta yeni bir ameliyat yapıldığı belirtildi.

Başarılı geçen operasyonun ardından taburcu edilen ve evinde istirahat eden Bahçeli'nin, ne zaman mesaiye başlayacağı merak ediliyordu...

ALPARSLAN TÜRKEŞ'İN MEZARINI ZİYARET ETTİ

Bahçeli, 2 aylık aranın ardından bugün ilk kez görüntülendi.

Bahçeli, geçirdiği ameliyat sonrası mesaisine yeniden başladı.

Bahçeli, Milliyetçi Hareket Partisi'nin ilk genel başkanı Alparslan Türkeş'in vefatının 28 yılı dolayısıyla Ankara'nın Beştepe ilçesinde bulunan kabrini ziyaret etti.

Sağlığının gayet yerinde olduğu görülen Bahçeli, Alparslan Türkeş'in mezarını ziyaret ettikten sonra herhangi bir açıklama yapmadan kabristandan ayrıldı.

BOZKURT SELAMI

Bahçeli ayrılırken, kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlara bozkurt işareti yaparak selam verdi.