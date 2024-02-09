Devlet Bahçeli'den AYM'ye sert tepki! Ya kapatılmalı ya da yeniden yapılandırılmalıdır MHP, 55. kuruluş yıl dönümü töreninde konuşan Genel Başkan Devlet Bahçeli, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ı sert sözlerle eleştirdi. Bahçeli, AYM'nin kapatılması gerektiğini söyledi.

ensonhaber.com

Milliyetçi Hareket Partisi 55 yaşında...

55. kuruluş yıl dönümü için etkinlik düzenlendi.

Etkinlikte konuşan Devlet Bahçeli'nin hedefinde AYM Başkanı Zühtü Arslan vardı.

"Ya kapatılmalı ya da yeniden yapılandırılmalıdır"

Devlet Bahçeli, "AYM ya kapatılmalı ya da yeni baştan yapılandırılmalıdır" diye konuştu.

"AYM artık milli güvenlik sorunudur"

Devlet Bahçeli, AYM'ye yönelik tepkilerinde şu ifadeleri kullandı:

CHP'den bir yol olmayacağı anlaşılmıştır. Bugünkü CHP demlenmekle kalmamış kriz ve kargaşaya düşmüştür. Çağlayan'a saldıran, ölü ele geçirilen DHKPC teröristin kimler tarafından savunulduğu, mektubunu mecliste okuyan CHP'li deşifre olmuştur. Daha da fenası öldürülen terörist lehine AYM mahkemesinin açıkladığı hak ihlali kararıdır. AYM adalet ilkelerine savaş açmıştır. AYM haini haklı görmüş, Türk polisi de hak öyle değil böyle olur mesajı ile gereğini yapmıştır. Mahkeme başkanı utanmadan hala Anayasa mahkemesi kararlarının kesin olduğunu ve bağlayıcı olduğunu iddia etmiştir. AYM'nin teröriste dayanak olması dış operasyondur. Bay Zühtü, tahfif ettiğiniz cani polislerimizi yaraladı ve bir vatandaşımızı şehit etti; haberin oldu mu? vicdansızlar, teröristin hakkı mı olur? Teröre hak mı verilir? Neyin dayatmasını yapıyor, kimlere mesaj ulaştırmaya çalışıyorsunuz? AYM artık milli güvenlik sorunudur. Böyle gidemez. Böyle bir mahkeme yapısı Türkiye'de yüksek yargı organları arasında yer almamalıdır. Kaos üretim merkezi olduğunu teyit edem AYM ya kapatılmalı ya da yeni baştan yapılmalıdır.

"55 senede vatan ve millet sevgimizden asla ödün vermedik"

Bahçeli, "Türklük gururu ile İslam fazileti ile 55 senede ilkelerimizden, vatan ve millet sevgimizden asla ödün vermedik. Devir artık Türk devridir. Güçlü MHP, güçlü Türkiye demektir" dedi.

"55 yıllık birikimle siyasi olgunluğa vasıl olduk"

MHP Lideri Devlet Bahçeli açıklamalarında şunları kaydetti:

Bugünkü heyecanımıza ortak olan vatandaşlarımızı, sadece kulağını değil kalbini de bize çevirmiş bütün kardeşlerimizi selamlıyorum. Gazze'de Gazne'ye, Bakü'den Bişkek'e, Kerkük'ten Kırım'a, Kıbrıs'tan Kudüs'e, Türk ve İslam değerlerinin yaşatıldığı her yere selamlarımı gönderiyorum. Bugün MHP'nin 55. kuruluş yıl dönümüdür. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Nice başarılara, yüz yıllara vesile olsun inşallah. Bahtiyarız, 55 yıllık birikimle siyasi olgunluğa vasıl olduk. Zamanlar üstü mirasa her zaman bağlı kaldık. İlk günkü kararlılıkla 55 yıllık maziyi kucaklayıp ezelden evele coşkun nehirler gibi akıyoruz.

"Kan bağışladık ülkümüze, ömür bahşettik milletimize"

Sabrettik, sebat ettik; çıktığımız seferde desteği milletten zaferi Allah'tan diledik. Her yılı bir asra bedel 55 senede ilkelerimizden, vatan sevgimizden ödün vermedik. Kimi zaman pusu kurdular karanlık köşe başlarında, kimi zaman fitne saçtılar; tuzaklar kurdular, çok şükür yine de geri dönmedik yolumuzdan. Çizgimizden yine de sapmadık. Kan bağışladık ülkümüze, ömür bahşettik milletimize.

"Her biriniz şerefler verdiniz"

Aziz dava arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. Elleri öpülesi ecdadımız başta olmak üzere, Atatürk'ten Fevzi Çakmak'a, Kurucu Genel Başkan'ımız Alparslan Türkeş'e kadar yüksek şahsiyetlere cenabı Allah'tan rahmet diliyorum, hatıraları önünde eğiliyorum. Candan geçen, serden geçen, bir hilal uğruna hayatlarından vazgeçen kahraman şehitlerimizi hürmetle, minnetle anıyorum. Taş medreseli gazilerimize sağlıklı ömürler temenni ediyorum. 55. yıl dönümümüzdeki bugünkü anma ve kutlama törenine hepiniz hoş geldiniz. Her biriniz şerefler verdiniz.

"Türkiye'nin tarih sahnesinde yerini alması için üzerimize ne düşüyorsa yapacağız"

MHP 55 yıldır milli ve manevi değerleri esas alarak siyasi ve sosyal hayatın temsilcisi olmuştur. Yaşa ve yaşat anlayışı milliyetçiliğimizin manevi temelidir. Tam bağımsız ve lider ülke Türkiye'nin tarih sahnesinde yerini alması için üzerimize ne düşüyorsa yapacağız. Süper güç Türkiye inşasını uzun vadeli stratejik hedef olarak görüyoruz. Cumhuriyetin yeni yüz yılına tüm inancımızla çalışıyoruz. Cumhurbaşkanlığı sistemi ile Türkiye'nin küresel güç mertebesine hızla çıkacaktır. Yeni hükümet sistemi ile lider ülke Türkiye olacak.

"Devir artık Türk devridir"

Gazze'de katledilen insanlar küresel toplumun aciz halini gözler önüne sermiştir. Hazırladığımız insanlığın huzur projesi ile huzurun hürriyet gibi bir insan hakkı olduğu belgelendi. Türk dünyası ekseninde yeşeren ümitlerin her alana yayılarak kutlu dilek gibi Türk birliğinin bu yüzyılda gerçekleşeceğini ön görüyoruz; devir artık Türk devridir. Türk devri adaletin, barışın, huzurun, istikrarın cazibe merkezidir.

"Geleceğin gücü Türkiye'dir"

Hedefimiz, Türkiye'nin oyuncu kurucu vasfı ile dünyanın barışına katkı vermesidir. Tükenmeyen enerji ile faaliyetlerimizi yoğunlaştıracağız. Güçlü MHP güçlü Türkiye demektir. Gelen Türk asrıdır, geleceğin gücü Türkiye Cumhuriyeti'dir. MHP Türk siyasetinin ve Türk milletinin inci koleksiyonu, istiklal kolcusu, iftihar kutbudur. Türk'ün kaderi neyse MHP'nin kaderi de aynısıdır.

"55 yıldır dildeyiz, dilekteyiz, duadayız, şehitlik anıtıyız"

MHP köklü yapısı ile, milli gönüllerde taht kurmuştur. Başkalaşmadan direndik. Değişimi inkar etmedik, ama kontrolsüz değişim rüzgarına karşı tedbiri elden bırakmadık. Hain çevrelerin uykularını kaçırdık. Bin yıllık kardeşliğimizi zaafa düşürmek için oyun kuranlara göz açtırmadık. Halkımız ne diyorsa onu söyledik. Hakikat neyi vaat ediyorsa onunla sözleştik. Tarafımızı insanlıktan yana belirledik. 55 yıldır dildeyiz, dilekteyiz, duadayız, şehitlik anıtıyız. Türk milletinin yüzyıla damga vurması için mücadele halindeyiz.

"Partimizin yaşı 55 olsa da davamızın yaşı Türklüğün yaşı ile eşittir"

Yufka yürekliler ile çetin yolların aşılamayacağını biliyoruz. 55 yılda Türk milliyetçiliğini taçlandırdık. Çıkarlarının peşine düşenler, tarlası sırtında gezenler, fitnelik yapanlar, kurt ilinde çakal besleyenler dava adamlığı postuna oturamaz. Ülkücü olmak için serden geçti yürek lazım. Ülkücü kalmak için uyanık bir şuur lazım. 55 yıl içinde dalımızın kırıldığı dönemler oldu, zannettiler ki çöktük; çok şükür kökümüz ve dalımız sağlamdı. Partimizin yaşı 55 olsa da davamızın yaşı Türklüğün yaşı ile eşittir.

"Güçlendirilmiş kadrolarımızla mücadelemize hız vereceğiz"

Bir derviş sabrı ile, kaşif heyecanı ile, seyyah hevesi ile 55 yıldır siyaset mücadelemizi sürdürüyoruz. Gökte uçan karganın gündemi başka, kartalın gündemi başkadır. Bizim dünyamızın mihenk taşı elbette Türkiye'dir. Cumhur bizim Türkiye hepimizindir. Açık sözlü tavırla, köküne yabancılaşmış kalem sahiplerini, alayını birden silkeleyen kale dün üç hilaldi bugün de üç hilal. Huzurlu liman arayanlar tek çare deniz feneri gibi MHP ve Cumhur İttifakı'dır. Büyük kurultayımız Türkiye yüzyılının ve Türk devrinin yol haritasını da çizecektir. Güçlendirilmiş kadrolarımızla mücadelemize hız vereceğiz.

"Cumhur İttifakı vatana sahip çıkacak, istiklale sahip çıkacaktır"

Teröriste hak ihlali veren mahkeme Türk milletinin mahkemesi olamaz, buna da adalet denemez. MHP hukuk sınırlarına bağlı kalarak yürütmüştür. Haklıydık ama hakkımız yendi ama yine de devlete bir şey demedik. DEM'lenmiş CHP'nin AYM'yi mevzi yapmasını, dış bağlantılı operasyon olarak değerlendiriyoruz. Yeminli Türkiye düşmanları faaldir. Ülkemize operasyon çekilmektedir. 31 Mart'ta Türk milleti dış bağlantıların maşalarına hesap soracak. CHP'nin yeni adresi Kandil'dir. Özgür bey erkenden havlu atmış, nihayet çuvallamıştır. Cumhur İttifakı vatana sahip çıkacak, istiklale sahip çıkacaktır.

"FETÖ benzeri yapıların üzerine gidilmelidir"