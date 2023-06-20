Devlet Bahçeli’den AYM’ye tepki: Kandil kuyruğundan ayrılın HDP’nin Hazine yardımına bloke konulması talebine ilişkin kararına gerek olmadığına hükmeden Anayasa Mahkemesi’ne MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den tepki geldi. AYM’nin kendilerini kale almadığını dile getiren Bahçeli, “Şu Kandil kuyruğundan ayrılmaları lazım” dedi.

DHA

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerine katılmayan HDP'ye Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca Siyasi Partiler Kanunu'nun ek 1’inci maddesinin altıncı fıkrası uyarınca ödenen 400 milyon 228 bin 667 lira tutarındaki yardıma tedbiren bloke konulması ile devlet yardımından harcanan kısmın partiden, harcamayı yapan ilgililerden tahsil edilerek Hazine'ye gelir kaydedilmesini istedi.

AYM'den tepki çeken karar

Yüksek Mahkeme de bu talebi görüştü.

Buna göre Anayasa Mahkemesi, oy birliğiyle talebe ilişkin karar verilmesine yer olmadığına hükmetti.

"AYM Başkanı, söylediklerimizi kale almıyor"

Karar, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye soruldu.

Anayasa Mahkemesi’nin tasarrufları üzerinde çok geniş değerlendirmelerde bulundum. Anlaşılıyor ki; Anayasa Mahkemesi Başkanı ve kurul üyeleri, söylediklerimizi hiç kale almıyor, HDP'nin istekleri doğrultusunda hareket etmeyi Türkiye'ye tercih ediyor. Mutlak suretle yeni bir Anayasa hazırlanmalı, Anayasa Mahkemesi’ne şekil verilmelidir.

"Kandil kuyruğundan ayrılın"