Devlet Bahçeli'den Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'e tebrik telefonu MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Azerbaycan Cumhurbaşkanı seçilen İlham Aliyev'i tebrik etti. Karabağ'ın işgalden kurtarılması sonrası ilk seçime vurgu yapan Bahçeli, hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

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Azerbaycan'da halk, erken cumhurbaşkanı seçimi için sandık başına gitti.

Azerbaycanlılar, yeniden aday olan mevcut Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de dahil toplam 7 aday arasından, 7 yıl Azerbaycan'ı yönetecek yeni cumhurbaşkanını seçmek için oy kullandı.

Yerel saatle 08.00'de başlayan oy verme işlemleri 19.00'da sona erdi.

Aliyev zaferini ilan etti

Azerbaycan Merkezi Seçim Kurulu Başkanı Mezahir Penahov, mevcut cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in cumhurbaşkanı seçimini kesin olmayan sonuçlara göre yüzde 92,1 oyla kazandığını duyurdu.

Azerbaycan'da seçimleri kazanan Aliyev'e tebrik telefonları ise üst üste geliyor.

Bahçeli'den Aliyev'e tebrik telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ardından bir tebrik telefonu da MHP Lideri Devlet Bahçeli'den geldi.

Partiden yapılan açıklamaya göre, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Azerbaycan'daki cumhurbaşkanı seçimini kazanan Aliyev ile telefonda görüştü.

Hayırlı olsun temennisinde bulundu

Bahçeli, görüşmede, Karabağ'ın işgalden kurtarılıp Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünün sağlanmasının ardından gerçekleştirilen ilk seçimlerde, Azerbaycan halkının yüksek teveccühü ve demokratik iradesiyle yeniden cumhurbaşkanı seçilen Aliyev'i tebrik ederek, hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

Galip halkın galip lideri

Azerbaycan'ın son 21 yılında imzası bulunan İlham Aliyev, girdiği son seçimi de kazanarak 5. kez seçim zaferi yaşadı.

Haydar Aliyev'in vefatı üzerine 2003'te yapılan seçimleri kazanarak cumhurbaşkanı görevini üstlenen İlham Aliyev, 21 yıllık yönetiminin ardından "galip halkın galip lideri" sloganıyla girdiği son seçimi de kazandı.

Yönetimi boyunca Haydar Aliyev'in politikalarını sürdüren Aliyev, yıllardır işgal altında olan Karabağ ve çevresindeki illeri Ermenistan işgalinden kurtararak, hem babası Haydar Aliyev'in vasiyetini yerine getirdi hem de yönetimini zaferle taçlandırdı.

İlham Aliyev'in yıllar süren diplomatik mücadelesi, orduda yaptığı reformlar ve Azerbaycan askerlerinin destansı mücadelesi 2. Karabağ Savaşı'nda zafer getirdi. Karabağ zaferi ile Azerbaycan'ın bölgesel ve küresel rolü pekişti, bölgede yeni jeopolitik realiteler ve fırsatlar doğdu.

Karabağ'da elde edilen zafer, İlham Aliyev'in kariyerindeki en önemli başarı olarak gösteriliyor.