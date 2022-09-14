Devlet Bahçeli’den Azerbaycan mesajı: Sabır gösterilemeyecek

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Azerbaycan istikametlerinde provokasyon yapan Ermenistan’a tepki gösterdi. Bahçeli, “Karabağ’daki saldırganlığa sabır ve tahammül gösterilemeyecektir” dedi.

Dağlık Karabağ’da hezimete uğrayan Ermenistan’ın silahlı kuvvetleri, Azerbaycan’ın Daşkesen, Kelbecer ve Laçın istikametlerinde geniş kapsamlı provokasyonda bulundu.

Ermeni sabotaj grupları, Azerbaycan ordusunun mevzileri arasındaki arazilere ve yollara mayın döşedi.

Bu durumu önlemek için Azerbaycan birliklerince alınan tedbirler neticesinde çatışmalar yaşandı.

50 Azerbaycan askeri şehit oldu

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan ordusundan 42, Devlet Sınır Hizmetleri askeri personelinden 8, toplam 50 askerin şehit olduğu duyurdu.

Çatışma Azerbaycan ordusunun bastırmasıyla sona erdi.

Bugün şehit askerler için tören yapılırken, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den önemli mesajlar geldi.

“Sabır ve tahammül gösterilemeyecektir”

Bahçeli, Türkiye’nin her daim Azerbaycan’ın yanında olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Karabağ Zaferi’ni hazmedemeyen, işgal ettiği Azerbaycan topraklarından sökülüp atılan Ermeni çeteleri mütecaviz eylemlerine hız vererek, kanlı ve hain provokasyonlara girişmektedir. Nitekim Ermenistan’ın Karabağ’daki saldırganlığına sabır ve tahammül gösterilemeyecektir.

“Türkiye, Azerbaycan ile sonuna kadar dayanışma içindedir”

12 Eylül gecesinden itibaren Azerbaycan sınırının Daşkesen, Kelbecer ve Laçin istikametinde Ermeni silahlı unsurlarının alçak saldırısı sonucunda 50 Azerbaycan neferi şehit olmuş, çok sayıda nefer de yaralanmıştır. Türkiye, Azerbaycan ile sonuna kadar dayanışma içindedir.

“Azerbaycan, zalimler karşısında asla yalnız değildir”

Can Azerbaycan, terör devleti Ermenistan ve arkasında duran zalimler karşısında asla yalnız değildir. Türk milleti soydaşlarının arkasındadır. Milliyetçi Hareket Partisi Ermeni saldırılarını lanetlemekte, Karabağ’ın azatlığına uzanan ellerin kırılacağına inanmaktadır.

“Türkiye’nin desteği tam ve eksiksizdir”

Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev liderliğinde kardeş ülke Azerbaycan her türlü hunhar ve hayasız oyunu temelinden bozmaya muktedirdir. Türkiye’nin desteği de tam ve eksiksizdir. Ermenistan’ı sahaya sürüp piyon gibi kullanan hangi ülke olursa olsun doğacak ağır sonuçlardan mesuldür.

“Bir kere yükselen bayrak bir daha inmeyecektir”

Vatan uğruna şehit düşen kahraman askerlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmetler niyaz ediyor, Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev’in şahsında kardeş Azerbaycan halkına ve aziz Türk milletine başsağlığı diliyorum. Unutulmasın ki, bir kere yükselen bayrak bir daha inmeyecektir.”