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- Devlet Bahçeli'den 'barajı geçemeyecek' yorumlarına cevap
Devlet Bahçeli'den 'barajı geçemeyecek' yorumlarına cevap
Bahçeli: "Siz anketleri CHP binasında mı, Kandil'de mi yapıyorsunuz? MHP yüzdelere sığmaz."
- Haber Merkezi
- 07.04.2022 - 10:45
- Güncelleme : 07.04.2022 - 10:46
Seçimde MHP'nin barajı geçemeyeceğine yönelik söylemlere, MHP Lideri Devlet Bahçeli'den cevap geldi.
Bahçeli, grup toplantısında şu ifadeleri kullandı:
"Siz anketleri CHP binasında mı, Kandil'de mi yapıyorsunuz? MHP yüzdelere sığmaz."