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    Devlet Bahçeli'den 'barajı geçemeyecek' yorumlarına cevap

    Bahçeli: "Siz anketleri CHP binasında mı, Kandil'de mi yapıyorsunuz? MHP yüzdelere sığmaz."
    • Haber Merkezi
    • 07.04.2022 - 10:45
    • Güncelleme : 07.04.2022 - 10:46
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    Devlet Bahçeli'den 'barajı geçemeyecek' yorumlarına cevap

    Seçimde MHP'nin barajı geçemeyeceğine yönelik söylemlere, MHP Lideri Devlet Bahçeli'den cevap geldi.

    Bahçeli, grup toplantısında şu ifadeleri kullandı:

    "Siz anketleri CHP binasında mı, Kandil'de mi yapıyorsunuz? MHP yüzdelere sığmaz."

    AYRINTILAR GELİYOR...


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