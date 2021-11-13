Devlet Bahçeli'den Başak Cengiz açıklaması

Devlet Bahçeli sosyal medyadan yaptığı açıklamada Başak Cengiz'in ölümüne ilişkin, "Acı sadece Cengiz Ailesi'nin acısı değil, içinde yetiştikleri camiamızın ve aziz milletimizin acısıdır" dedi.

Ankara'da yaşayan ve mimar olan 28 yaşındaki Başak Cengiz, bir proje için İstanbul'a geldi.

6 aylık nişanlı olan ve Ankara'ya dönmeyi bekleyen Başak, Ataşehir'de yolda yürürken saldırıya uğradı.

Can Göktuğ Boz'un samuray kılıcı ile saldırdığı Başak, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Başak Cengiz'in ölümü herkesi etkilerken, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Katilin en ağır şekilde cezalandırılmasını beklediğini söyleyen Bahçeli, sert ifadeler kullandı.

DEVLET BAHÇELİ'DEN BAŞAK CENGİZ AÇIKLAMASI

Devlet Bahçeli Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Kadınlarımıza, kızlarımıza, çocuklarımıza yönelik her neviden saldırı ve şiddet girdabı maalesef genişleyerek toplumsal huzur ve sükûnetimizi tehdit etmektedir.

Aldığımız her acı haber, duyduğumuz her vahşi olay hüznümüze hüzün eklemekte, yüreklerimize ateş düşürmektedir.

"BU ACI AZİZ MİLLETİMİZİN ACISIDIR"

İstanbul Ataşehir’de eline aldığı samuray kılıcını masum bir evladımıza hunharca sallayıp katleden cani hepimizin tüylerini diken diken etmiştir. Ne üzücü bir kayıptır ki, Mimar Başak Cengiz kızımız 28 yaşında hayata gözlerini yummuştur.

Acı sadece Cengiz Ailesi'nin acısı değil, içinde yetiştikleri camiamızın ve aziz milletimizin acısıdır. Başak Cengiz kızımıza Cenab-ı Allah’tan rahmetler diliyorum. Mekanı cennet olsun. Hem muhterem ailesine hem de camiamıza başsağlığı temennilerimi iletiyorum.





"KATİLİN EN AĞIR ŞEKİLDE CEZALANDIRILMASINI BEKLİYORUM"

Ayrıca katilin en ağır şekilde cezalandırılmasını hassaten ve ısraren bekliyor, bunun takipçisi olacağımın altını çiziyorum.

Akli dengesi bozuk bahanelerinin işlenen cinayeti perdelemesine müsaade edilmemesini de ümit ediyorum.