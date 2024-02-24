Devlet Bahçeli'den Berat Kandili mesajı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bu gece idrak edilecek Berat Kandili'ne özel sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Bahçeli, "Masum ve mazlum gönüllerin aradığı esenlik ve selametin tezahürünü de yürekten diliyorum" dedi.

DHA

Üç aylardan ikincisi olan Şaban ayında vatandaşlar ibadetlerini yerine getiriyor.

Bu kapsamda da bazı vatandaşlar oruç tutarken bazıları ise akşam namazından sonra camilere giderek dua edecek.

İslam alemi için önemli olan bugüne özel MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı.

"Nice güzelliklere vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum"

Bahçeli Berat Kandili'ne özel yazdığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Ramazan-ı Şerif'in müjdeleyicisi, ilahi rahmet ve mağfiretin gecesi Berat Kandili'mizin manevi arınma için bir fırsat olmasını ümit ve temenni ediyorum. İnsanlığın hasretini çektiği barış, huzur, sükunet ve güvenliğin tesisiyle birlikte, masum ve mazlum gönüllerin aradığı esenlik ve selametin tezahürünü de yürekten diliyorum. Bu düşüncelerle aziz milletimizin, Türk-İslam aleminin Berat Kandili'ni kutluyor, nice güzelliklere vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum."

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)