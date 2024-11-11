AA

Bugün 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü...

Bu kapsamda da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Biz Kardeşiz Ağaçları" genel merkezin önündeki yerini aldı.

Bahçeli de ağaçların önünde poz verirken, MHP'nin bilgi sayfasından detaylar paylaşıldı.

Devlet Bahçeli'nin karelerinin yer alarak paylaşıldığı notta şu ifadeler yer aldı:

"GÖKNAR, SEDİR VE LADİN"

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sn. Devlet Bahçeli’nin Milli ağaçlandırma günü münasebetiyle, “Biz Kardeşiz Ağaçları” Genel Merkezin önüne dikildi, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin köklü bir şekilde Türkiye Cumhuriyetini kucaklayan anlayışı ifade etmesi bakımından, Göknar yürütmeyi, Sedir yargıyı, Ladin yasamayı tanımlamaktadır.

BAHÇELİ'NİN 1 EKİM'DEN SONRA BAŞLATTIĞI SÜRECE DEĞİNİLDİ