Devlet Bahçeli'den Bülent Arınç'a 'Demirtaş' tepkisi

Bülent Arınç'ın Selahattin Demirtaş'ın kitabını överek tutuksuz yargılanmalı sözlerine MHP Lideri Bahçeli, ağır eleştirilerde bulundu.

Bülent Arınç'ın eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'nın tutukluğuna ilişkin, "Selahattin Demirtaş tutuksuz yargılanmalı. Osman Kavala neden tutuklu hala anlamış değilim." sözleri kamuoyunda tepkiyle karşılanırken, AK Parti ile MHP cephesinden de sert tepkiler geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arınç'ın sözlerine "Bunları söyleyen benim yol arkadaşım olamaz" yorumunda bulunurken, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de tepkisini sert sözlerle dile getirdi.

ÇARPIKLIK HATTA AHMAKLIK

MHP Lideri Bahçeli, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarında Arınç'ın Demirtaş sözlerini parti kürsüsünde "Ahmaklık" olarak değerlendirerek şu ifadeleri kullandı;

"Halen Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi olan siyaset eskisi bir şahsın, televizyona çıkıp Sorosçu Osman Kavala ile terörist Demirtaş’a güzellemeler yapması kelimenin tam anlamıyla çarpıklık, hatta ahmaklıktır.

DEMİRTAŞ TERÖRİSTTİR KİTABI DA TERÖR PROPAGANDASIDIR

Bu şahsın iki suçlunun serbest bırakılmasını istemesi suçluyu övmektir, suça iştiraktir, ihanete yataklıktır. Demirtaş teröristtir, Devran isimli kitap terör propagandasıdır.

SAYIN ARINÇ ASLINA MI ÇEKİYORSUN YOKSA NESLİNE Mİ DÖNÜYORSUN

Bizim nazarımızda aksini iddia eden kim olursa olsun bölücüdür, terörsevicidir, fitnenin elebaşıdır. Sayın Arınç aslına mı çekiyorsun nesline mi dönüyorsun? Sen Devran'ı bırak da Mehmet'lere bak.''