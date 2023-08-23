Devlet Bahçeli'den Çanakkale yangını için geçmiş olsun mesajı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yangınların nasıl ve neden çıktığının ilerleyen günlerde ayrıntısıyla tespit edileceğini belirterek imar rantı için yangın çıkartıldığı iddialarına sert tepki gösterdi.

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Türkiye orman yangınlarına teslim...

Çanakkale, İzmir, Muğla ve Bursa'dan sonra alevler Eskişehir'de de yükseldi...

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından Çanakkale’de yaşanan yangına ilişkin açıklama yayınladı.

Yangının çıkış nedeninin yakın zamanda belirleneceğini belirten Bahçeli, rant iddialarına da sert bir dille yanıt verdi.

"Ege’nin iki yakası tutuşmuştur"

Bahçeli açıklamasında şunları kaydetti:

“Çanakkale sadece bir şehrin adı değil, bir hilal uğruna kara toprağın koynunda sere serpe uzanıp yatan aziz şehitlerimizin mukaddes yadigarı, tarihin en büyük şehitlik anıtıdır. Her karışı şehit kanlarıyla sulanmış bu vatan köşesinde dün öğle saatlerinde çıkan orman yangını rüzgarın da etkisiyle çok geniş bir alana yayılmıştır. Üzülerek ifade etmeliyim ki, Ege’nin iki yakası tutuşmuştur.

"Yangınların neden çıktığı ilerleyen günlerde tespit edilecektir"

Tesellimiz, şu ana kadar can kaybının olmamasının yanında, alevlerin çok şükür önünün kesilmesidir. Devlet bütün imkanlarıyla yangın sahasındadır. Bin 500 hektarlık alana havadan ve karadan seferberlik ruhuyla müdahale edilmektedir. 9 köyümüzün tedbir amaçlı tahliyesi sağlanmıştır. Allah’ın izniyle son kıvılcımın söndürülmesine kadar mücadele sürecektir.

Elbette yangınların nasıl ve neden çıktığı ilerleyen günlerde ayrıntısıyla tespit edilecektir. Ancak sosyal medyaya üşüşmüş bazı alçakların yangının imar rantı gayesiyle çıkarıldığını iddia etmeleri sefil ve şerefsiz bir bühtandır. Böylesi zamanlarda ortalığı bulandıranların deşifre edilip yakalarından tutulması hukuk ve demokrasi namusunun da bir gereğidir.

"Alanların eskisi gibi yine yeşile bürüneceğine inanıyorum"

Bahse konu yangından dolayı zarar-ziyan içinde olan yöre insanımıza geçmiş olsun dileklerimi özellikle iletiyor, yanan ormanlık alanların eskisi gibi yine yeşile bürüneceğine inanıyorum. Bu süreçte parti olarak yangınla mücadeleyi ön şartsız destekliyor ve dua ediyoruz. Hiç kuşkumuz yoktur ki, devrilse bile ağaçlarımız dikilir yeni fidanlarımız."