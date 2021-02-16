Devlet Bahçeli, "Anayasa Mahkemesi milletin mahkemesi olmayacaksa kendisini feshetsin" sözleriyle mahkemenin Enis Berberoğlu, Can Dündar, Osman kavala ve Selahattin Demirtaş kararlarını eleştirdi.

MHP Lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu.

Konuşmasının büyük kısmını gündemin ana maddesi olan Gara şehitlerine ayıran ve sert açıklamalarda bulunan Bahçeli, Anayasa Mahkemesi'nin Enis Berberoğlu, Osman Kavala, Selahattin Demirtaş ve Can Dündar haklarındaki hak ihlali kararlarına da değindi.

Bahçeli'nin sert sözlerinden Anayasa Mahkemesi de nasibini aldı.

Berberoğlu'nun dava süreçlerini hatırlatan Bahçeli, yeniden milletvekili olması sürecini de değerlendirdi.

Devlet Bahçeli'den çok sert Anayasa Mahkemesi tepkisi VİDEO

"DERHAL KENDİSİNİ FESHETSİN"

Daha sonra mahkemenin aldığı kararlara ilişkin kendi görüşünü açıklayan Devlet Bahçeli, Anayasa Mahkemesi'nin milletin mahkemesi olmayacaksa derhal kensisini feshetmesini istedi.

Bahçeli, "Bizim görüşümüz şudur; Anayasa Mahkemesi milletin mahkemesi olmayacaksa, Türkiye'nin egemenlik ve tarihsel haklarını çiğneyenlere ihlal gerekçesiyle destek vermeyi sürdürecekse, derhal kendisini feshetsin, başındaki zat da gecikmeden istifa etsin. Yeniden milli varlığımıza layık, adalet ve hukuk ölçülerimize müzahir bir yüksek mahkemeyi kurmasını Allah'ın izni ile başaracağız. Buna da muktediriz." dedi.